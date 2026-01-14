A partir del aumento de sus exportaciones y a su apuesta por tecnologías avanzadas, la empresa turca de defensa ASELSAN ha captado la atención de inversores globales y ha reforzado su presencia en Europa en los últimos años. Ese impulso quedó reflejado este martes, cuando la compañía superó una capitalización de mercado de 30.000 millones de dólares, convirtiéndose en la empresa más valiosa de Türkiye. Con este hito, la firma también consolida su lugar entre los actores de defensa más valiosos de Europa.

El ascenso de la compañía también responde a una expansión sostenida en los mercados internacionales, destacando un reciente contrato de defensa por 410 millones de dólares con Polonia, miembro de la OTAN. Este subraya la estrategia exportadora de la compañía, en un contexto en el que los países europeos incrementan su gasto en defensa ante crecientes preocupaciones de seguridad.

En paralelo, los inversores a nivel mundial se han volcado cada vez más hacia ASELSAN, en línea con una tendencia global que favorece a las compañías con tecnología de vanguardia. En ese escenario, la compañía se ha convertido en un símbolo de la transformación tecnológica de Türkiye.

El interés por ASELSAN también se refleja en sus cifras internas. El portafolio de pedidos de la empresa creció un 120% desde principios de 2023, hasta alcanzar los 17.900 millones de dólares, casi tres veces más que el crecimiento promedio de la industria global, que fue del 42% en el mismo período.

Y este impulso se observa igualmente en las exportaciones: solo en los primeros nueve meses de 2025, la empresa firmó contratos de exportación por 1.450 millones de dólares, lo que representa un aumento del 171% en comparación con el mismo período del año anterior.

ASELSAN, referente de tecnología militar en Türkiye

ASELSAN fue fundada en 1975, tras la Operación de Paz en Chipre, cuando Türkiye decidió enfocarse en lograr la independencia de sistemas de comunicación extranjeros. La empresa nació con el objetivo de desarrollar el primer sistema de radio nacional y recuperar la autosuficiencia en defensa. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los actores más importantes del sector.