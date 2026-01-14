A partir del aumento de sus exportaciones y a su apuesta por tecnologías avanzadas, la empresa turca de defensa ASELSAN ha captado la atención de inversores globales y ha reforzado su presencia en Europa en los últimos años. Ese impulso quedó reflejado este martes, cuando la compañía superó una capitalización de mercado de 30.000 millones de dólares, convirtiéndose en la empresa más valiosa de Türkiye. Con este hito, la firma también consolida su lugar entre los actores de defensa más valiosos de Europa.
El ascenso de la compañía también responde a una expansión sostenida en los mercados internacionales, destacando un reciente contrato de defensa por 410 millones de dólares con Polonia, miembro de la OTAN. Este subraya la estrategia exportadora de la compañía, en un contexto en el que los países europeos incrementan su gasto en defensa ante crecientes preocupaciones de seguridad.
En paralelo, los inversores a nivel mundial se han volcado cada vez más hacia ASELSAN, en línea con una tendencia global que favorece a las compañías con tecnología de vanguardia. En ese escenario, la compañía se ha convertido en un símbolo de la transformación tecnológica de Türkiye.
El interés por ASELSAN también se refleja en sus cifras internas. El portafolio de pedidos de la empresa creció un 120% desde principios de 2023, hasta alcanzar los 17.900 millones de dólares, casi tres veces más que el crecimiento promedio de la industria global, que fue del 42% en el mismo período.
Y este impulso se observa igualmente en las exportaciones: solo en los primeros nueve meses de 2025, la empresa firmó contratos de exportación por 1.450 millones de dólares, lo que representa un aumento del 171% en comparación con el mismo período del año anterior.
ASELSAN, referente de tecnología militar en Türkiye
ASELSAN fue fundada en 1975, tras la Operación de Paz en Chipre, cuando Türkiye decidió enfocarse en lograr la independencia de sistemas de comunicación extranjeros. La empresa nació con el objetivo de desarrollar el primer sistema de radio nacional y recuperar la autosuficiencia en defensa. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los actores más importantes del sector.
Con el tiempo, su misión inicial se amplió hacia una sólida capacidad industrial que hoy abarca sistemas avanzados de comunicación, radares, guerra electrónica y soluciones tecnológicas para plataformas terrestres, aéreas y navales. Esta expansión tecnológica le ha permitido posicionarse como la 43.ª mayor empresa de defensa del mundo, con más de 13.000 ingenieros y especialistas, además de exportaciones que oscilan entre 500 y 800 millones de dólares a 80 países. Su catálogo supera las 700 tecnologías avanzadas en comunicaciones, radares, electro-óptica, ciberseguridad, sistemas no tripulados y entornos multidominio.
El impacto de estas capacidades se refleja en su presencia en plataformas estratégicas como el tanque Altay, el avión de combate KAAN, los helicópteros Atak y Gökbey o el dron Akinci, todas integradas en una arquitectura digital que permite una visión unificada del campo de batalla.
En paralelo, ASELSAN ha reforzado su proyección internacional mediante la apertura de nuevas oficinas y alianzas estratégicas. Un ejemplo reciente es su expansión en América Latina, con la inauguración de una oficina en Santiago de Chile y acuerdos como la modernización de los tanques Leopard 2A4 junto a FAMAE, que incluyen transferencia tecnológica y soluciones adaptadas a las necesidades operativas del país.
Este avance acompaña la creciente influencia de Türkiye en el ámbito de los UAV y UCAV, cuyos desarrollos han transformado la guerra moderna y redefinido dinámicas regionales.
Gracias a esta combinación de tecnología avanzada, expansión global y cooperación estratégica, ASELSAN se consolida como una pieza clave del sector de defensa turco y un referente cada vez más influyente en el panorama internacional.