La inteligencia artificial se está transformando en una aliada para la prevención y el manejo de desastres climáticos y ambientales en países de América Latina. En Argentina, Chile y Uruguay, equipos de investigación desarrollan sistemas para la detección temprana y la respuesta a incendios forestales, terremotos y tsunamis.

Se trata de un desafío en una región expuesta a desastres climáticos y geológicos, potenciados por la expansión de actividades productivas y limitaciones en los sistemas de prevención, alerta temprana y atención.

Prevenir incendios forestales con IA

“Bien utilizada, la IA puede mejorar los sistemas de prevención”, afirmó a TRT Español José Sasías, ingeniero especializado en Energías Renovables, investigador y docente de la Universidad Tecnológica de Uruguay, donde encabeza un proyecto que busca reducir el impacto de los incendios forestales.

El último año, los incendios arrasaron más de 16.000 hectáreas de campos, pastizales y bosques en Uruguay, según datos oficiales , con consecuencias para la biodiversidad, el turismo y la industria de la celulosa.

El sistema elaborado por Sasías busca optimizar la gestión local de incendios mediante el uso de sensores de bajo costo con autonomía energética que monitorean las condiciones del territorio. Permite conocer en tiempo real la temperatura, humedad e identificar a tiempo la presencia de humo. El proyecto integra drones, cámaras, servidores y sistemas de inteligencia artificial.

“La IA interpreta patrones que pueden conducir a focos ígneos, nos ha ayudado a determinar de forma anticipada cuándo pueden ocurrir o si están comenzando a ocurrir, incluso antes de que se vea el humo”, explicó el investigador.

Además del uso de drones y cámaras térmicas e infrarrojas, el sistema analiza variables climáticas, territoriales, barreras físicas y ambientales para modelar la posible propagación de un incendio en curso.

“En Uruguay, hay regiones de serranía o cercanas al mar que son las más difíciles para combatir incendios porque cambian los vientos de un momento a otro”, detalló Sasías.

Desafíos, dilemas éticos y sesgos

Pero a pesar de los avances, el desarrollo de estos sistemas enfrenta limitaciones técnicas y económicas. “Se requieren muchos datos para poder ampliar los modelos. Queremos que sean abiertos y que cualquiera pueda utilizarlos”, señaló.

Respecto de los sesgos, el investigador subrayó la importancia de trabajar con datos abiertos y modelos adaptables. “Existen muchos productos comerciales, principalmente de Estados Unidos, que tienen costos muy altos para países como el nuestro”, explicó. “Queremos que pueda replicarse en cualquier país, ajustándose a sus características y condiciones”, aseguró.

El financiamiento es otro obstáculo para escalar el sistema. “Solicitamos recursos pero a veces se priorizan de otra forma. Tenemos países con recursos reducidos”, indicó. Sin embargo, aclaró: “Esto genera una utilidad real para prevenir o combatir incendios”.

Además existen dilemas éticos. “Toda herramienta mal usada tiene su connotación negativa: mal utilizada puede ser perjudicial”, advirtió.

La iniciativa se enmarca en los parámetros del acuerdo de uso ético de la IA con la Unión Europea, que Uruguay suscribió en septiembre de 2025, un convenio marco que busca garantizar que el uso de los sistemas de inteligencia artificial sea compatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Un proyecto piloto en Argentina

En Argentina, donde los incendios forestales se intensificaron en la última década , un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional desarrolla un sistema de detección temprana.

Durante 2025 ardieron más de 200.000 hectáreas de bosques y campos en el país, según medios locales, especialmente en provincias de la Patagonia , el centro y el litoral. En los primeros días de 2026 se volvieron a registrar focos en la provincia de Chubut, al sur del país, donde ardieron más de 12.000 hectáreas de bosques nativos.

El proyecto llamado Sentinel combina drones autónomos, IA y visión térmica para detectar focos de calor e incendios en etapas iniciales, lo que agilizaría la respuesta inmediata de bomberos y brigadistas.

“El objetivo es prevenir grandes incendios, monitoreando de forma permanente y evaluando puntos vulnerables donde se registre materia seca u orgánica”, explicó a TRT Español Lautaro Silva, uno de los desarrolladores. “La IA analiza la información y la traduce en datos útiles”.

Según Silva, el sistema puede procesar miles de imágenes en tiempo real y clasificar el riesgo de incendio como alto, medio o bajo.