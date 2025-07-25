Mientras Israel enfrenta una condena global por provocar deliberadamente una hambruna entre los palestinos mediante un bloqueo implacable sobre Gaza, las negociaciones vuelven a estancarse. Esta vez, por el retiro de las delegaciones de Estados Unidos e Israel de las conversaciones por un alto el fuego que se llevaban a cabo en Qatar.

Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión el jueves, responsabilizando a Hamás por su “respuesta” a la última propuesta. En contraste, el grupo palestino señaló que ha demostrado responsabilidad y flexibilidad en las negociaciones.

Horas antes, Hamás había entregado a los mediadores una nueva iniciativa de tregua, con la expectativa de lograr un acuerdo. Sin embargo, el retiro de Washington y el regreso de la delegación israelí a Tel Aviv dejaron en claro que el planteo no fue considerado por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Desde el 2 de marzo, Israel se ha negado a implementar un acuerdo de alto el fuego y de intercambio de rehenes con el grupo de resistencia palestino, Hamás, y ha mantenido cerrados los pasos fronterizos de Gaza, dejando miles de camiones con ayuda humanitaria varados en la frontera.

“Hemos decidido retirar a nuestro equipo de Doha para consultas, tras la última respuesta de Hamás”, escribió Witkoff en X. Añadió que Washington explorará ahora “opciones alternativas” para lograr la liberación de los rehenes y mejorar la estabilidad en Gaza. No obstante, no ofreció ningún detalle sobre estas supuestas alternativas.

Israel también anunció que retiraba a su equipo negociador de la capital qatarí, Doha, mientras Witkoff se reunía en Roma con el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. “A la luz de la respuesta transmitida por Hamás esta mañana, se ha decidido regresar al equipo negociador para realizar consultas adicionales en Israel”, indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

En contraste, Hamás afirmó en un comunicado que está sorprendido por los “comentarios negativos” de Washington, reiteró su disposición a negociar y dijo que ha demostrado responsabilidad y flexibilidad en la vía negociadora.

“El movimiento reafirma su disposición a continuar con las negociaciones y a participar de manera constructiva para superar los obstáculos y lograr un acuerdo de alto el fuego permanente”, añadió Hamás en un comunicado emitido en la madrugada del viernes.

Además, un alto dirigente del grupo dijo a la agencia de noticias Reuters que aún existe una posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, pero que tardaría algunos días debido a lo que calificó como una táctica dilatoria de Israel.

El punto clave: liberación de prisioneros palestinos

¿Cuál fue el principal desacuerdo esta vez? Según el Canal 12 de Israel, Hamás propuso la liberación de 200 palestinos condenados a cadena perpetua y otros 2.000 detenidos por las fuerzas israelíes en Gaza desde octubre de 2023, a cambio de 10 rehenes israelíes vivos.

No obstante el marco original, que Israel habría aceptado previamente, incluía la liberación de 125 presos con cadena perpetua y 1.200 detenidos.

Tel Aviv estima que quedan alrededor de 50 rehenes en el enclave, de los cuales aproximadamente la mitad estarían con vida.

Mientras, organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos señalan que más de 10.800 palestinos están actualmente encarcelados en Israel en condiciones inhumanas.