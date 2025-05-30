EE.UU. Y CANADÁ
4 min de lectura
EE.UU. revocará visas de estudiantes chinos, mientras Beijing dice que medida es “discriminatoria”
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que Washington comenzará a revocar visados de estudiantes chinos. La medida desató las críticas de Beijing, que lo considera un acto “injustificado” y “discriminatorio”.
En un comunicado emitido el miércoles, Rubio agregó que el Departamento de Estado también revisará los criterios de visado para aumentar el escrutinio de todas las futuras solicitudes de visa provenientes de China y Hong Kong. / Reuters
30 de mayo de 2025

Estados Unidos y China estrenan un nuevo episodio de tensión diplomática, esta vez en el campo de la educación superior. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que Washington comenzará a revocar “agresivamente” las visas de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estén estudiando en campos que considere sensibles.

En un comunicado emitido el miércoles, Rubio agregó que el Departamento de Estado también revisará los criterios de visado para aumentar el escrutinio de todas las futuras solicitudes de visa provenientes de China y Hong Kong. En su cuenta de X, Rubio dijo que EE.UU. "comenzará" a aplicar esa medida, pero sin especificar cuándo, y tampoco detalló a qué se refiere con "campos clave" de estudio.

Tras el anuncio, China no tardó en responder. Beijing criticó duramente este jueves la medida, calificándola de “injustificada y discriminatoria”. “La decisión injustificada de EE.UU. de revocar las visas de estudiantes chinos bajo el pretexto de la ideología y la seguridad nacional afectan gravemente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y perturba los intercambios entre nosotros”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, ante la prensa. 

“Esta medida politizada y discriminatoria desenmascara la mentira de que EE.UU. defiende la libertad y la apertura”, añadió la funcionaria. También sostuvo que “China rechaza firmemente esta decisión y ha presentado una protesta ante la parte estadounidense”. 

Durante el año académico 2023/2024, China tuvo el segundo mayor número de estudiantes internacionales cursando estudios superiores en Estados Unidos, con un total de 277.398 estudiantes, según el Instituto de Educación Internacional.

Este jueves, al otro día del anuncio de Rubio, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tammy Bruce, afirmó que ya se "están revisando" los visados de los estudiantes chinos en el país antes de empezar a revocarlos "más pronto que tarde". "Todas las personas que estén aquí con un visado deben reconocer que EE.UU se toma muy en serio sus visados. Los estamos revisando", dijo la portavoz en una rueda de prensa a la pregunta de una periodista sobre si los estudiantes chinos que hay en el país deben temer que sus permisos sean revocados.

La decisión sobre los visados de estudiantes chinos se produjo apenas un día después de que el Gobierno del presidente Donald Trump suspendiera la programación de citas para visas de estudiantes internacionales y visitantes de intercambio. La medida, según lo indicado, busca permitir que el Departamento de Estado prepare directrices para ampliar la verificación de antecedentes en redes sociales de los solicitantes extranjeros.

Explora
