La periodista y activista comunitaria palestina Hadeel Alaa Algharbawi ha vivido en carne propia la pérdida más desgarradora: su hija Mira, de cinco años, murió en Jan Yunis, en Gaza. Pero lejos de rendirse, Hadeel convirtió la tragedia en fortaleza.

“Fue motivador para mí cuidar y apoyar a los niños durante operaciones militares israelíes que matan sin piedad a menores inocentes”, relata Hadeel a TRT Español.

Para los niños palestinos desplazados, que buscan un respiro del genocidio de Israel en Gaza, Hadeel puso en marcha el campamento Al-Jawad el 18 de julio de 2024. Es un espacio dedicado al aprendizaje y a la recuperación emocional, en medio de unas condiciones extremas que han dejado secuelas en miles de menores. El campamento acoge a 60 niños de entre 9 y 11 años, y cada trimestre da la bienvenida a un nuevo grupo.

Junto a otros cuatro docentes, Hadeel imparte las asignaturas básicas —árabe, inglés y matemáticas—, al tiempo que se encarga de la gestión del campamento y de la coordinación de las distintas actividades.

No obstante, más allá de la enseñanza académica, el verdadero reto consiste en abordar las profundas heridas emocionales que arrastran estos pequeños.

Ubada al-Lubban, de ocho años, sentado en un rincón de la tienda, tiene el rostro marcado por la tristeza y una ausencia que le pesa: su padre lleva detenido por las fuerzas israelíes desde que comenzó el genocidio.

“Cuando termina de dibujar, se le llenan los ojos de lágrimas”, cuenta Hadeel desde el campamento Al-Jawad, actualmente instalado en Hay Al-Nasr, en el oeste de Gaza. “La pérdida de su padre le duele mucho”.

Salem Azzam, de siete años y vestido con ropa desgastada, intenta concentrarse en clase mientras carga con la pérdida de su madre, fallecida en los primeros días de la brutal ofensiva israelí.

Hadeel observa que, como tantos otros niños, la tristeza y el hambre se roban su infancia.

"Estamos trabajando para que tanto Salem como su padre, que también sufre enormemente, empiecen a sentir que pertenecen a este nuevo espacio", explica Hadeel.

En otro rincón, Tolin Abd Alaal, también de siete años, perdió los dedos bajo los escombros de la casa de su abuelo. “A pesar de todo, Tolin muestra mucha alegría. Algo que tiene que ver con el deseo de los niños de volver a una vida normal, y eso es precisamente lo que intentamos conseguir en este campamento”, afirma Hadeel.

Estos tres niños, junto a decenas más de primaria, desde primero hasta sexto curso, han encontrado un motivo para sonreír dentro de esta carpa educativa. A pesar del trauma que arrastran fruto de la ofensiva genocida emprendida por Israel, que desde octubre de 2023 ha acabado con la vida de más de 56.000 palestinos .

De una tienda mínima a un centro educativo

El campamento Al-Jawad nació como una respuesta de Hadeel ante una realidad que la impactó: cada vez veía a más niños haciendo fila para conseguir agua y comida en lugar de estar en clase. Lo que empezó siendo una simple tienda con recursos mínimos se ha convertido en una de las primeras iniciativas educativas en Gaza desde que comenzó la ofensiva.

“Quería ayudarles en todo lo que estuviera en mis manos, darles clases gratuitas y garantizar que pudieran seguir aprendiendo, ya que se les ha negado su derecho a la educación”, explica Hadeel. “También vi necesario apoyarles emocionalmente, porque muchos están en un estado psicológico muy frágil”.

Hadeel describe su relación con los niños como “muy estrecha y basada en el respeto mutuo”. “Me ven como una hermana mayor o una amiga cercana, y me cuentan sus problemas con total confianza. Muchas veces intervengo para mediar con sus familias y darles una mano”, añade.

Esa confianza se hace palpable cuando los niños le abren su corazón: comparten el dolor por la pérdida de sus familiares, la angustia de ver sus casas destruidas y las dificultades cotidianas de vivir en una tienda de campaña.

Hadeel cuenta cómo, a pesar de todo, los pequeños le repiten una y otra vez su deseo de aferrarse a este pequeño refugio de esperanza: “Queremos que la escuela siga y poder quedarnos en ella”, le cuentan.

Lecciones que dan consuelo

Antes de octubre de 2023, la vida de Hadeel en Saftawi, en el norte de Gaza, estaba llena de calidez, seguridad y estabilidad.