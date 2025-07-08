Una supuesta “ciudad humanitaria”: con ese eufemismo, Israel ha descrito su plan para construir un campo en Gaza, sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, donde pretende trasladar a por lo menos 600.000 palestinos para encerrarlos, según un informe del diario israelí Haaretz. Citando al ministro de Defensa, Israel Katz, el medio reportó que se le ordenó al ejército elaborar el proyecto que permita establecer dicha “ciudad”. Y, el objetivo a largo plazo, sería concentrar allí a toda la población del enclave.

Katz describió, indica el informe de Haaretz, que el plan inicial trasladaría a 600.000 palestinos, principalmente del área de Al-Mawasi a la nueva zona después de pasar por revisiones de seguridad. Una vez dentro, no se les permitiría salir de allí, indicó el ministro.

Además, de acuerdo al periódico, Katz añadió que, si las condiciones lo permiten, la construcción de esa "ciudad" comenzaría durante el alto el fuego de 60 días entre Israel y Hamás que actualmente se negocian.

Bajo el plan, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) se encargaría de asegurar el perímetro, pero no administraría el sitio ni distribuiría ayuda. Citado por Haaretz, Katz señaló que Tel Aviv está buscando socios internacionales para gestionar la zona.

Este reporte contradice las declaraciones que la Oficina del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, envió a la Corte Suprema de Israel, asegurando que el ejército no impone expulsiones forzadas de población ni dentro ni fuera de Gaza. Incluso, la declaración agregó que la movilización y concentración de la población dentro del enclave no figuran entre los objetivos de la operación denominada “Carros de Gedeón”, lanzada en mayo pasado para intensificar la ofensiva de Tel Aviv sobre Gaza.

La publicación de Haaretz ocurrió el mismo día en que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump . En declaraciones a la prensa, el líder israelí sostuvo que su gobierno está "trabajando muy de cerca con Estados Unidos para encontrar países que estén dispuestos a hacer realidad lo que siempre dicen: que quieren dar a los palestinos un futuro mejor. Creo que estamos cerca de lograrlo con varios países". Es decir, otras naciones con las que puedan contar para su plan de desplazar masivamente a los palestinos de Gaza.

En la misma línea, Trump añadió que han encontrado "una gran cooperación por parte de los países vecinos" de Israel. “Algo bueno ocurrirá”, apuntó. Sin embargo, cabe destacar que países árabes vecinos han rechazado la idea de Trump y la han catalogado de limpieza étnica. También han denunciado que un plan así imposibilitaría la solución de los dos Estados.

Por su parte, un funcionario israelí con información sobre el plan le dijo a Haaretz que no se espera que el plan de traslado palestinos se lleve a cabo y no hay preparativos para dicha acción.

“Áreas de Tránsito Humanitario”

En paralelo, un informe de la agencia Reuters reveló que la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza –respaldada por Israel y EE.UU., y en cuyos centros de distribución de ayuda han sido asesinados cientos de palestinos– propuso construir campos con el nombre de “Áreas de Tránsito Humanitario” dentro y fuera de Gaza para albergar a la población del enclave. Otro eufemismo.

El plan, que costaría 2.000 millones de dólares, describe los campos como espacios “a gran escala” y “voluntarios”, donde los palestinos podrían “residir temporalmente, desradicalizarse, reintegrarse y prepararse para reubicarse si lo desean”. También plantea utilizar las extensas instalaciones para “ganar la confianza de la población local” y facilitar la “visión para Gaza” que tiene Trump.

La información a la que tuvo acceso Reuters detalló que uno de los campos estaría operativo en 90 días tras el lanzamiento del proyecto, y que albergaría a 2.160 personas, además de tener espacios de lavandería, baños, duchas y una escuela.

Una fuente que trabaja en el proyecto afirmó a la agencia que el proceso de planificación prevé un total de ocho campamentos, cada uno con capacidad para albergar a cientos de miles de palestinos.

De acuerdo a Reuters, este proyecto se creó después del 11 de febrero y se presentó al Gobierno de EE.UU. Recientemente, el plan fue abordado en la Casa Blanca, reportó Reuters citando a una fuente cercana al asunto.

Aunque la Fundación Humanitaria de Gaza (GFH, por sus siglas en inglés) negó haber presentado tal propuesta, el documento contiene su nombre y el de la contratista estadounidense SRS. Esta propuesta “no es un documento de GHF”, declaró la organización, que aseguró que su única misión es la distribución de alimentos en Gaza.

Las Naciones Unidas han calificado la operación de la GHF como "inherentemente insegura" y una violación de las normas de imparcialidad humanitaria. La oficina de derechos humanos de la ONU afirma haber registrado al menos 613 asesinatos en los puntos de distribución de la fundación, y cerca de convoyes humanitarios gestionados por otros grupos de ayuda.

“No es una organización de ayuda sino más bien una herramienta de inteligencia y seguridad afiliada a la ocupación israelí, que opera bajo una falsa apariencia humanitaria”, denunció Ismail Al Thawabta, director de la Oficina de Prensa de Gaza.

Expertos también han expresado su preocupación. “No existe el desplazamiento voluntario entre una población que ha estado bajo bombardeo constante y sin acceso a ayuda esencial”, afirmó Jeremy Konyndyk, presidente del grupo de defensa Refugees International y exfuncionario de alto rango de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, quien revisó el plan.

Los desplazamientos masivos en Gaza son una realidad