Tras negarse a avanzar en las negociaciones para la segunda fase del acuerdo de tregua, Israel bloqueó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza este domingo, privando a los palestinos de alimentos en pleno Ramadán, un mes bendito para los musulmanes. Esta medida ha generado críticas ante la posibilidad de que Tel Aviv esté utilizando el hambre como arma de guerra.

La ONU advirtió que los precios de los alimentos en el enclave se dispararon desde el cierre de las fronteras, haciendo que la comida sea casi inaccesible. “Nuestros socios humanitarios nos informan que, tras el bloqueo de los cruces hacia Gaza, los precios de la harina y las verduras se han multiplicado por más de 100”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, este lunes.

Además, Dujarric respondió a las acusaciones de Israel contra Hamás acerca de que el grupo desvía y vende la ayuda, algo que la organización de resistencia ha negado tajantemente. El portavoz afirmó que “nuestros colegas sobre el terreno no han informado nada al respecto”.

"Hemos visto, desde el alto al fuego, un flujo de ayuda mucho más libre y directo, y no hemos visto ningún saqueo", agregó Dujarric.

En este contexto, la decisión de Israel fue criticada duramente y provocó la reacción de Egipto y Qatar, países mediadores en el alto el fuego, que señalaron a Israel de violar el derecho humanitario al utilizar la inanición como arma de guerra.

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, calificó la decisión de Tel Aviv como “alarmante”, y recordó que el derecho humanitario internacional establece que debe permitirse el acceso de la ayuda.

Mientras tanto, cinco organizaciones no gubernamentales le solicitaron a la Corte Suprema de Israel una orden provisional que prohíba al gobierno bloquear la entrada de ayuda, argumentando que la medida viola las obligaciones de Tel Aviv según el derecho internacional: “Estas obligaciones no pueden estar sujetas a consideraciones políticas”.

Las reservas de alimentos se acaban

La agresión israelí ha dejado a gran parte de los dos millones de habitantes de Gaza dependiendo de la ayuda internacional. Desde el inicio de la tregua el 19 de enero, ingresaban diariamente unos 600 camiones con suministros, lo que ayudó a mitigar el riesgo de hambruna sobre el que expertos internacionales encendieron las alarmas.

Sin embargo, ahora varias agencias humanitarias advirtieron acerca de la desesperante situación de los palestinos, a medida que las reservas de alimentos, medicinas y refugio en Gaza se van agotando.

"Gran parte de lo que ha llegado en las últimas semanas ya ha sido distribuido... Ahora ya estamos viendo aumentos de precios", explicó un funcionario de la ONU a la agencia de noticias Reuters.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la suspensión de la ayuda aumentará la presión sobre los dos millones de palestinos en el enclave, que ya sufren escasez de bienes esenciales tras más de 16 meses de ataques israelíes.

"Cualquier obstáculo adicional al acceso a alimentos y agua limpia podría tener consecuencias devastadoras. El aumento en los precios de los alimentos y bienes está generando miedo e incertidumbre", aseguró Caroline Seguin, coordinadora de emergencias de MSF en Gaza, en diálogo con Reuters.

Salama Marouf, portavoz de la Oficina de Medios de Gaza, afirmó que hay alimentos suficientes en los mercados para al menos dos semanas e instó a los palestinos a no entrar en pánico.

Sin alimentos en Ramadán

En este contexto, diversas instituciones han denunciado que el nuevo bloqueo de alimentos ocurre en pleno Ramadán, un mes bendito para los musulmanes, y han señalado que Tel Aviv ignora la importancia de estas semanas.

Al-Azhar, una prestigiosa institución islámica de Egipto, denunció el lunes en un comunicado que el bloqueo es “un crimen de inanición contra niños, mujeres y hombres inocentes” y una flagrante violación de los valores humanos. Subrayó que Tel Aviv “priva de alimento a civiles inocentes, demostrando un desprecio absoluto por la misericordia y los valores humanos”, especialmente durante el Ramadán.

Ante esto, la institución instó a los gobiernos a utilizar sus herramientas diplomáticas y políticas para romper el asedio contra la población hambrienta de Gaza durante el mes sagrado.