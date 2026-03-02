La reciente escalada de violencia en Oriente Medio, marcada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta posterior de Teherán, ha generado alarma internacional. En este contexto, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias por la muerte del líder Supremo iraní, Alí Jamenei, fallecido en un ataque israelí, y destacó la necesidad de retomar la diplomacia para prevenir un conflicto mayor.

En un mensaje publicado el domingo por la noche en X, afirmó que transmite sus condolencias en nombre de Türkiye y de su gente, y subrayó que su país continuará trabajando junto a socios y aliados regionales para ayudar a que el pueblo iraní recupere la paz y la estabilidad.

Añadió que poner fin al conflicto y regresar a la diplomacia constituye la vía indispensable para evitar que las tensiones se desborden.

Diálogo con la Unión Europea y líderes del Golfo

Por otro lado, Erdogan destacó la coordinación con la Unión Europea y los líderes del Golfo, incluido el emir de Kuwait, como pasos fundamentales para buscar estabilidad y contener la violencia.

El domingo, Erdogan mantuvo una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para analizar los recientes ataques a Irán y las tensiones regionales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante la llamada, Erdogan instó a todas las partes a retomar la vía de la diplomacia y el diálogo, enfatizando su disposición a brindar todo tipo de apoyo al proceso de paz. También destacó la necesidad de una coordinación estrecha con la Unión Europea.