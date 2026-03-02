TÜRKİYE
Erdogan expresa condolencias por la muerte de Jamenei y pide diálogo ante conflicto en Oriente Medio
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias por la muerte del líder Supremo de Irán, Alí Jamenei. En conversación con líderes de Oriente Medio y de la UE, subrayó su disposición a respaldar esfuerzos diplomáticos.
Erdogan destacó la importancia de coordinar estrechamente entre Türkiye y la UE en llamada con von der Leyen. / AA Archive
2 de marzo de 2026

La reciente escalada de violencia en Oriente Medio, marcada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta posterior de Teherán, ha generado alarma internacional. En este contexto, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias por la muerte del líder Supremo iraní, Alí Jamenei, fallecido en un ataque israelí, y destacó la necesidad de retomar la diplomacia para prevenir un conflicto mayor.

En un mensaje publicado el domingo por la noche en X, afirmó que transmite sus condolencias en nombre de Türkiye y de su gente, y subrayó que su país continuará trabajando junto a socios y aliados regionales para ayudar a que el pueblo iraní recupere la paz y la estabilidad.

Añadió que poner fin al conflicto y regresar a la diplomacia constituye la vía indispensable para evitar que las tensiones se desborden.

Diálogo con la Unión Europea y líderes del Golfo

Por otro lado, Erdogan destacó la coordinación con la Unión Europea y los líderes del Golfo, incluido el emir de Kuwait, como pasos fundamentales para buscar estabilidad y contener la violencia.

El domingo, Erdogan mantuvo una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para analizar los recientes ataques a Irán y las tensiones regionales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye. 

Durante la llamada, Erdogan instó a todas las partes a retomar la vía de la diplomacia y el diálogo, enfatizando su disposición a brindar todo tipo de apoyo al proceso de paz. También destacó la necesidad de una coordinación estrecha con la Unión Europea.

En paralelo, el presidente turco habló por teléfono con varios líderes del Golfo. En su conversación con el emir de Kuwait, Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Erdogan abordó la escalada de violencia en la región y expresó su profundo pesar por los recientes ataques que afectaron a ese país.

Además, transmitió sus condolencias tanto al Emir como al pueblo kuwaití, subrayando la solidaridad de Türkiye frente a la violencia y reafirmando su compromiso con la estabilidad y la paz regional.

También se comunicó con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, con quien expresó su solidaridad tras los recientes ataques que afectaron al país.

Las conversaciones ocurren tras los ataques letales de Israel y Estados Unidos en Irán, que desencadenaron una respuesta por parte de Teherán, que lanzó una serie de misiles y drones contra instalaciones militares de Washington en varios países de la región, indicando que los ataques tenían como objetivo bases utilizadas para operar contra su territorio.

A medida que continúa la escalada en la región, Ankara mantiene su histórica postura de búsqueda de la paz mediante la vía diplomática, advirtiendo que una confrontación militar sin control no solo podría desestabilizar Oriente Medio, sino también amenazar la seguridad global.



FUENTE:TRT Español y agencias
