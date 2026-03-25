Cargado de suministros médicos, alimentos y paneles solares, un barco con ayuda humanitaria llegó al puerto de La Habana el martes por la mañana. Se trata del primero de tres buques que viajan como parte de la flotilla humanitaria “Nuestra América” hacia la isla, que enfrenta una creciente crisis humanitaria en medio de un bloqueo total de petróleo impuesto por Estados Unidos desde enero.
La embarcación partió de México el viernes y formaba parte de un convoy más amplio organizado por una coalición de organizaciones, incluidos los organizadores de la Flotilla Global Sumud, que intentó llevar ayuda a Gaza el año pasado.
Poco después del amanecer, el barco camaronero Maguro, de 75 pies, hizo su llegada ceremonial a La Habana, a pesar de haber atracado en la oscuridad durante las primeras horas. Inicialmente estaba previsto que llegara el sábado, pero se retrasó debido a condiciones meteorológicas adversas en el mar Caribe, según los organizadores.
Se espera que otros dos barcos, también retrasados, lleguen en los próximos días.
Mientras la embarcación entraba en el puerto, miembros de la tripulación se colocaron en la popa y corearon “Dejen vivir a Cuba” y “Abajo el bloqueo”. Una voz por altavoz desde el puerto gritaba “Viva la revolución”.
“Vinimos a mostrar solidaridad con el pueblo cubano en este momento tan difícil, con la intensificación del bloqueo por parte de Estados Unidos”, declaró Saúl Vega, un activista mexicano de 23 años que viajó en el barco, a la agencia de noticias Anadolu.
Sin entregas de petróleo desde enero
Estados Unidos impuso el bloqueo petrolero a la isla en enero, después de que sus fuerzas incursionaran en Venezuela y capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro. Washington bloqueó entonces los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a la isla, obligando a naciones como México a suspender los envíos.
Cuba no ha recibido petróleo desde enero, según el presidente Miguel Díaz-Canel. La isla produce petróleo de forma interna, pero esa producción solo cubre alrededor del 40% de sus necesidades.
Como resultado, los precios del combustible se han disparado, alcanzando hasta 10 dólares en el mercado negro y paralizando gran parte del transporte en Cuba.
El sistema eléctrico del país también ha tenido dificultades para hacer frente a la situación, con apagones temporales diarios para la mayoría de los cubanos y cortes eléctricos nacionales cada vez más frecuentes. De hecho, la semana pasada, el país experimentó dos apagones a nivel nacional.
“Estamos trayendo paneles solares (y) bicicletas para ayudar en estos tiempos problemáticos para los cubanos”, añadió Vega.
Algunas decenas de cubanos observaron la llegada del barco al puerto.
“Es lo mejor que nos ha pasado en estos tiempos difíciles. Desafiar el bloqueo… injustamente impuesto por Estados Unidos”, declaró a Anadolu Ernesto Sánchez, un cubano que esperaba en el puerto.
“Con solo mirar se puede ver que la situación, con el combustible, el sistema energético y todo lo demás, nos ha afectado bastante”, agregó.
Sin embargo, otros, como Carlos, residente de La Habana, se mostraron escépticos y afirmaron que la ayuda probablemente no tendrá un impacto significativo ni resolverá “los problemas estructurales internos del país”.
“Esto es un castigo masivo”
Estados Unidos ha mantenido durante décadas un embargo económico contra Cuba que ha moldeado la economía de la isla y su acceso a los mercados globales.
Con el tiempo, las restricciones se han ampliado hasta convertirse en un amplio bloqueo financiero y comercial, dejando a Cuba enfrentando escasez de energía, inflación y pobreza.
La flotilla se sumó a cientos de otros activistas que viajaron a La Habana por vía aérea como parte del convoy Nuestra América, incluidos miembros de organizaciones, activistas pro-Palestina, influencers y estudiantes.
“Creo que mi país está imponiendo un bloqueo ilegal contra Cuba y que esto es un castigo masivo”, afirmó Susan “Zue” Jernstedt, veterana del ejército estadounidense y miembro de About Face, una organización de veteranos contra la guerra.
“Esto no debería estar ocurriendo. Se necesita solidaridad internacional para demostrar que nuestros gobiernos no van a controlar esta narrativa”.
Washington ha estado amenazando directamente al gobierno de Díaz-Canel en los últimos meses, con el presidente Donald Trump afirmando incluso la semana pasada que Estados Unidos tomaría el control de la isla.
“Ya sea que la libere o la tome… creo que podría hacer lo que quiera con ella. Si quieren saber la verdad. Es una nación muy debilitada en este momento”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca el 16 de marzo.
Aunque Díaz-Canel confirmó a principios de este mes negociaciones con Washington, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, respondió a la última amenaza de Trump señalando que el país se está preparando para una posible agresión militar estadounidense.
Ahora, mientras aumenta la presión y la intimidación por parte de Estados Unidos, los cubanos subrayan la resiliencia de su nación.
“Nos mantendremos firmes pese a los desafíos y los malos momentos. Siempre hemos resistido. Siempre prevalecemos ante cualquier situación adversa”, concluyó Sánchez.