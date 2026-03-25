Cargado de suministros médicos, alimentos y paneles solares, un barco con ayuda humanitaria llegó al puerto de La Habana el martes por la mañana. Se trata del primero de tres buques que viajan como parte de la flotilla humanitaria “Nuestra América” hacia la isla, que enfrenta una creciente crisis humanitaria en medio de un bloqueo total de petróleo impuesto por Estados Unidos desde enero.

La embarcación partió de México el viernes y formaba parte de un convoy más amplio organizado por una coalición de organizaciones, incluidos los organizadores de la Flotilla Global Sumud, que intentó llevar ayuda a Gaza el año pasado.

Poco después del amanecer, el barco camaronero Maguro, de 75 pies, hizo su llegada ceremonial a La Habana, a pesar de haber atracado en la oscuridad durante las primeras horas. Inicialmente estaba previsto que llegara el sábado, pero se retrasó debido a condiciones meteorológicas adversas en el mar Caribe, según los organizadores.

Se espera que otros dos barcos, también retrasados, lleguen en los próximos días.

Mientras la embarcación entraba en el puerto, miembros de la tripulación se colocaron en la popa y corearon “Dejen vivir a Cuba” y “Abajo el bloqueo”. Una voz por altavoz desde el puerto gritaba “Viva la revolución”.

“Vinimos a mostrar solidaridad con el pueblo cubano en este momento tan difícil, con la intensificación del bloqueo por parte de Estados Unidos”, declaró Saúl Vega, un activista mexicano de 23 años que viajó en el barco, a la agencia de noticias Anadolu.

Sin entregas de petróleo desde enero

Estados Unidos impuso el bloqueo petrolero a la isla en enero, después de que sus fuerzas incursionaran en Venezuela y capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro. Washington bloqueó entonces los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a la isla, obligando a naciones como México a suspender los envíos.

Cuba no ha recibido petróleo desde enero, según el presidente Miguel Díaz-Canel. La isla produce petróleo de forma interna, pero esa producción solo cubre alrededor del 40% de sus necesidades.

Como resultado, los precios del combustible se han disparado, alcanzando hasta 10 dólares en el mercado negro y paralizando gran parte del transporte en Cuba.

El sistema eléctrico del país también ha tenido dificultades para hacer frente a la situación, con apagones temporales diarios para la mayoría de los cubanos y cortes eléctricos nacionales cada vez más frecuentes. De hecho, la semana pasada, el país experimentó dos apagones a nivel nacional.

“Estamos trayendo paneles solares (y) bicicletas para ayudar en estos tiempos problemáticos para los cubanos”, añadió Vega.

Algunas decenas de cubanos observaron la llegada del barco al puerto.

“Es lo mejor que nos ha pasado en estos tiempos difíciles. Desafiar el bloqueo… injustamente impuesto por Estados Unidos”, declaró a Anadolu Ernesto Sánchez, un cubano que esperaba en el puerto.