En una medida que amplía su marcada distancia con Israel, España acaba de rebajar su representación diplomática en ese país. Este miércoles se conoció la decisión del Consejo de Ministros de retirar por completo del cargo a la embajadora designada para Tel Aviv, Ana María Sálomon, quien ya desde septiembre pasado había sido llamada a consultas en Madrid luego de una escalada de tensiones con el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

La determinación, publicada en el Boletín Oficial del Estado , dispone el “cese” de Sálomon como “embajadora de España en el estado de Israel, agradeciéndole los servicios prestados”. Además se detalla que la medida fue propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Sálomon ejerció como embajadora de España en Israel desde julio de 2021, pero hace seis meses fue convocada a consultas de regreso a su país, en medio de una disputa diplomática con Tel Aviv. Ese llamado se desató tras lo que Madrid describió como "acusaciones calumniosas" en su contra y "medidas inaceptables" adoptadas por Israel contra la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego, a quienes sancionó y les prohibió la entrada.

