En una medida que amplía su marcada distancia con Israel, España acaba de rebajar su representación diplomática en ese país. Este miércoles se conoció la decisión del Consejo de Ministros de retirar por completo del cargo a la embajadora designada para Tel Aviv, Ana María Sálomon, quien ya desde septiembre pasado había sido llamada a consultas en Madrid luego de una escalada de tensiones con el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
La determinación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, dispone el “cese” de Sálomon como “embajadora de España en el estado de Israel, agradeciéndole los servicios prestados”. Además se detalla que la medida fue propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Sálomon ejerció como embajadora de España en Israel desde julio de 2021, pero hace seis meses fue convocada a consultas de regreso a su país, en medio de una disputa diplomática con Tel Aviv. Ese llamado se desató tras lo que Madrid describió como "acusaciones calumniosas" en su contra y "medidas inaceptables" adoptadas por Israel contra la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego, a quienes sancionó y les prohibió la entrada.
La reacción de Tel Aviv, a su vez, se dio en respuesta a la serie de medidas que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció para detener el genocidio de palestinos en Gaza a manos de Israel. En ese momento, el mandatario señaló que las fuerzas israelíes perpetran “un ataque injustificable contra la población civil palestina” y extermina “a un pueblo que está indefenso”.
“Una cosa es proteger a tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes”, señaló el mandatario en ese momento.
Con el cese de Sálomon la embajada de España en Israel estará dirigida por un encargado de negocios hasta que Madrid decida nombrar un nuevo representante.
Las relaciones entre ambos países han sido tensas en los últimos años. Israel tampoco cuenta actualmente con embajador en Madrid, y su misión diplomática está dirigida por un encargado de negocios después de que el anterior enviado dejara el cargo en 2024, tras el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Madrid.
Así las cosas, cualquier futuro embajador español necesitaría la aprobación del gobierno israelí antes de asumir el cargo.