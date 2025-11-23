El papa León XIV llega a Türkiye por aniversario del Concilio de Nicea: ¿por qué es tan importante?
TÜRKİYE
5 min de lectura
El papa León XIV llega a Türkiye por aniversario del Concilio de Nicea: ¿por qué es tan importante?En una visita histórica, el papa León XIV llegará a Türkiye para conmemorar el Primer Concilio de Nicea, acontecimiento fundamental para la fe cristiana ocurrido hace 1.700 años. Su viaje destaca el legado de Anatolia como epicentro del cristianismo.
Para los cristianos que viven hoy en Türkiye, la visita del papa es al mismo tiempo un recordatorio de sus raíces antiguas y un signo de inclusión. / Reuters
Yusuf KamadanYusuf Kamadan
23 de noviembre de 2025

Cuando el papa León XIV llegue a Türkiye el 27 de noviembre para conmemorar el 1.700° aniversario del Primer Concilio de Nicea, no solo estará recorriendo una ruta antigua de la historia cristiana.

Su visita se sitúa en la intersección de la teología, la memoria, la diplomacia y la identidad, reconociendo que los cimientos del cristianismo tal como lo conocemos hoy se establecieron no solo en Occidente, sino en los pueblos, valles y ciudades de Anatolia.

El viaje del papa, que incluye reuniones con líderes turcos en Ankara y una gran ceremonia litúrgica en la ciudad de Iznik, previamente conocida como Nicea, ya es considerado uno de los viajes papales más simbólicos de las últimas décadas.

Para entender por qué, hay que mirar la geografía misma. Pocas regiones tienen tanto peso en la historia del cristianismo temprano como Anatolia, un punto que subraya enfáticamente el profesor Zafer Duygu, de la Universidad Dokuz Eylul en Izmir.

“La expansión del cristianismo en la antigüedad y la tardía antigüedad tiene una geografía central”, dice. “El término cristiano se utilizó por primera vez en Anatolia. Según los Hechos de los Apóstoles, el término—derivado de Christos, que significa Mesías—se aplicó por primera vez en Antioquía a finales del siglo I”.

Esto significa que el propio nombre de la fe, mucho antes de viajar por los continentes, se consolidó en el territorio que hoy es Türkiye.

La bendición de Anatolia

Duygu enfatiza que las primeras comunidades e iglesias cristianas surgieron en este paisaje.

“Si se observan los viajes misioneros de Pablo”, dice, “Anatolia tiene un papel central”. En el Libro del Apocalipsis, las siete iglesias—Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea—se encuentran todas en el oeste de Anatolia. “Eran consideradas las comunidades más importantes de la antigüedad”.

Algunos de los mártires y teólogos más influyentes de los primeros siglos de la Iglesia también corresponden a esta región. “Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna—estos son los primeros mártires y figuras clave en la formación de la teología cristiana”.

El pensamiento cristiano también floreció en Capadocia, Frigia, Bitinia y la costa del Egeo.

Conocidos como los Padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa sentaron las bases intelectuales de la doctrina de la Trinidad.

Aquí también surgieron movimientos históricos, tanto ortodoxos como otros que fueron desplazados por el cristianismo dominante, desde Marción en Sinop hasta Montano en Frigia.

“Hay tantos clérigos que podríamos enumerar”, dice Duygu, “podríamos dar más y más ejemplos. Santos, mártires, teólogos: la gran mayoría pertenecían a Anatolia”.

Y esto no es una exageración: los primeros grandes concilios del mundo cristiano—reuniones que aún unen a casi todas las tradiciones cristianas importantes—se celebraron en Anatolia. De hecho, entre 325 y 553, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia y otras regiones albergaron las reuniones que moldearon la ortodoxia cristiana global. “Estos concilios siguen siendo vinculantes para cada comunidad cristiana que reclama el título hoy en día”, afirma Duygu.

El legado de Nicea

“El Concilio de Nicea de 325 es uno de los momentos más decisivos, y tuvo lugar aquí, en la actual Iznik”, dice el experto. No se puede negar su importancia: convocado por el emperador Constantino, “quien estaba integrando la Iglesia al sistema estatal”, el concilio produjo el Credo Niceno, la declaración fundamental de la fe cristiana. Según el credo, Jesucristo no era un ser creado, sino “de la misma esencia” (homoousios) que Dios Padre.

“Fue en Nicea donde se afirmó la creencia de que Cristo es plenamente divino y eterno”, explica. Los seguidores de Arrio, que sostenían visiones alternativas sobre la naturaleza de Cristo, fueron excomulgados.

Sin embargo, la relevancia del concilio no fue solo teológica. También estructuró la jerarquía administrativa de la Iglesia. Roma, Antioquía y Alejandría fueron designadas como los principales centros, cada una con un patriarca. Aunque esto más tarde provocaría siglos de rivalidades, cismas y disputas de autoridad, cabe destacar que el marco se estableció en Iznik.

“El emperador creó una jerarquía eclesiástica”, dice Duygu. “Su propósito era político: extender la autoridad central a través de la Iglesia”.

En este contexto, la visita del papa León XIV tiene un profundo simbolismo. El pontífice es a la vez líder espiritual y jefe de Estado. Su itinerario en Türkiye refleja ambos roles: reuniones diplomáticas en Ankara y luego una peregrinación a Iznik para una ceremonia conjunta con el Patriarca Bartolomé, Patriarca Ortodoxo Griego de Fener, acompañada de declaraciones anticipadas.

Vínculo eterno

“Türkiye es extremadamente importante para el cristianismo en términos históricos. Los primeros 300 años de la Iglesia transcurrieron en estas tierras”, destaca por su parte Peder Severin, sacerdote de la Iglesia Mary Mother of the Rosary en el distrito Bakirkoy de Estambul.

Para los cristianos que viven hoy en Türkiye, la visita del papa es tanto un recordatorio de sus raíces antiguas como un signo de inclusión. “Somos parte de este país”, enfatiza. “Queremos contribuir a su futuro”.

En Iznik se intensifican los preparativos a la espera de la llegada de un gran número de peregrinos, clérigos, académicos y periodistas. La atención del mundo se centra nuevamente en esta tranquila ciudad junto al lago, donde hace siglos tuvo lugar una transformación del cristianismo. “Es el primer viaje al extranjero del papa León. Y pasará a la historia”.

