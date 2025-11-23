Cuando el papa León XIV llegue a Türkiye el 27 de noviembre para conmemorar el 1.700° aniversario del Primer Concilio de Nicea, no solo estará recorriendo una ruta antigua de la historia cristiana.

Su visita se sitúa en la intersección de la teología, la memoria, la diplomacia y la identidad, reconociendo que los cimientos del cristianismo tal como lo conocemos hoy se establecieron no solo en Occidente, sino en los pueblos, valles y ciudades de Anatolia.

El viaje del papa, que incluye reuniones con líderes turcos en Ankara y una gran ceremonia litúrgica en la ciudad de Iznik, previamente conocida como Nicea, ya es considerado uno de los viajes papales más simbólicos de las últimas décadas.

Para entender por qué, hay que mirar la geografía misma. Pocas regiones tienen tanto peso en la historia del cristianismo temprano como Anatolia, un punto que subraya enfáticamente el profesor Zafer Duygu, de la Universidad Dokuz Eylul en Izmir.

“La expansión del cristianismo en la antigüedad y la tardía antigüedad tiene una geografía central”, dice. “El término cristiano se utilizó por primera vez en Anatolia. Según los Hechos de los Apóstoles, el término—derivado de Christos, que significa Mesías—se aplicó por primera vez en Antioquía a finales del siglo I”.

Esto significa que el propio nombre de la fe, mucho antes de viajar por los continentes, se consolidó en el territorio que hoy es Türkiye.

La bendición de Anatolia

Duygu enfatiza que las primeras comunidades e iglesias cristianas surgieron en este paisaje.

“Si se observan los viajes misioneros de Pablo”, dice, “Anatolia tiene un papel central”. En el Libro del Apocalipsis, las siete iglesias—Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea—se encuentran todas en el oeste de Anatolia. “Eran consideradas las comunidades más importantes de la antigüedad”.

Algunos de los mártires y teólogos más influyentes de los primeros siglos de la Iglesia también corresponden a esta región. “Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna—estos son los primeros mártires y figuras clave en la formación de la teología cristiana”.

El pensamiento cristiano también floreció en Capadocia, Frigia, Bitinia y la costa del Egeo.

Conocidos como los Padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa sentaron las bases intelectuales de la doctrina de la Trinidad.

Aquí también surgieron movimientos históricos, tanto ortodoxos como otros que fueron desplazados por el cristianismo dominante, desde Marción en Sinop hasta Montano en Frigia.