Funcionarios iraníes y europeos concluyeron este viernes en Estambul una reunión clave centrada en el estado del programa nuclear iraní y las vías para evitar una mayor escalada de tensiones en la región.

El encuentro, celebrado en el Consulado General de Irán en la ciudad turca, reunió a los viceministros de Exteriores de Irán, Reino Unido, Francia y Alemania. Al término de la cita, el viceministro iraní Kazem Gharibabadi confirmó que el diálogo giró principalmente en torno a las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos.

“Intercambiamos puntos de vista y analizamos el estado actual de las negociaciones indirectas sobre el tema nuclear y el levantamiento de sanciones”, declaró Gharibabadi en la red social X.

El diplomático iraní subrayó que tanto Irán como el grupo E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) están “decididos a preservar y aprovechar al máximo la vía diplomática”, y adelantó que “volveremos a reunirnos, cuando sea oportuno, para continuar el diálogo”.

Por el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de los países europeos sobre los resultados del encuentro.

La reunión de Estambul se produce después de que se cancelara una cita prevista entre Irán y el E3 en Roma el pasado 2 de mayo, tras el aplazamiento de las negociaciones nucleares indirectas entre Teherán y Washington.