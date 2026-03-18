Hasta hace poco, el genocidio de Israel en Gaza, las violaciones de Tel Aviv al alto el fuego y los detalles operativos de la Junta de Paz dominaban las discusiones y la cobertura mediática a nivel mundial.
Sin embargo, con la guerra a gran escala que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán, ahora la atención sobre los eventos en Gaza, y la cuestión política más amplia acerca del reconocimiento de Palestina como Estado, parece desvanecerse.
“El mayor cambio que he notado en Gaza desde que comenzó la guerra en Irán es la muerte silenciosa. Desde octubre de 2025, estamos muriendo, pero ahora no hay cobertura noticiosa de nuestras muertes. Por esta guerra, estamos muriendo en silencio”, dice Mohammed Abu Sidu, un arquitecto de 33 años radicado en Gaza, a TRT World.
“Los pasos fronterizos están cerrados, los precios se disparan y nos acercamos al Eid. Sin embargo, nadie puede cubrir sus necesidades básicas. No hay trabajo ni futuro”, agrega Abu Sidu.
El arquitecto palestino lamenta la grave situación política. También señala que tras más de dos años de genocidio israelí, que ha matado a cientos de miles de palestinos, arrasado propiedades y desplazado a millones, los avances siguen siendo esquivos y los esfuerzos internacionales han fracasado.
“Políticamente, creo que estamos en un estado de muerte clínica. No creo que logremos ningún resultado político después de dos años de genocidio, solo palabras vacías de lo que llaman el consejo global de paz, nada más. Estamos débiles porque todos han fallado en ayudarnos”.
Desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel Israel contra Irán y la represalia de Teherán, que incluye ataques a Israel, bases estadounidenses en la región del Golfo, infraestructuras energéticas en Oriente Medio y más allá, el plan de paz para Gaza sigue estancado en medio del cambio de prioridades regionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pudo haber imaginado una victoria rápida y decisiva tras los ataques del 28 de febrero a Irán, pero la situación escaló a una guerra entre Estados, con intercambio de misiles, represalias iraníes sobre el transporte marítimo en el Golfo, amenazas al estrecho de Ormuz, aumento de los precios del petróleo e intervención directa de tropas estadounidenses, lo que acarrea enormes riesgos económicos globales.
Por su parte, Gaza se mantiene en un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, mediado por el Gobierno de Trump.
La tregua, aunque violada diariamente por las fuerzas israelíes, permitió la creación de la Junta de Paz, que debía supervisar la gobernanza del enclave, la reconstrucción, una fuerza de estabilización y distribuir miles de millones en ayuda prometida, entre 7.000 y 16.000 millones de dólares.
Financiación para los esfuerzos de paz en Gaza
Según Zaha Hassan, abogada palestina de derechos humanos y miembro sénior del Carnegie Endowment for International Peace, los países del Golfo que prometieron miles de millones para el plan de paz de Gaza podrían cuestionarse si el dinero comprometido realmente valió la pena, una duda similar a la que enfrentan en su asociación de seguridad con EE.UU. frente a los ataques iraníes.
“Deben preguntarse si su apoyo a una junta presentada como una institución ágil de construcción de paz fue un dinero bien gastado, dado que están esquivando misiles de Irán tras una guerra lanzada por EE.UU. e Israel”, afirma Hassan a TRT World.
Desde la tregua en octubre de 2025, Israel ha cometido cientos de violaciones en Gaza, matando al menos a 670 palestinos en el enclave bloqueado por tierra, aire y mar desde 2005.
El martes, Israel bombardeó un vehículo en el área occidental de Jan Yunis, en el sur del enclave, matando a tres personas, incluido un niño, y dejando heridas a otras 12. Hace dos días, Israel mató a 12 personas en Gaza, incluidos nueve policías en un solo ataque.
Funcionarios palestinos indican que al menos 40 personas han muerto a manos de Israel desde que Washington y Tel Aviv lanzaron sus ataques conjuntos contra Irán a fines de febrero, acusando a Israel de aprovechar la guerra con Teherán para eludir sus obligaciones en el plan de paz de Gaza.
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó recientemente su preocupación por las respuestas globales selectivas ante crisis humanitarias, especialmente en Gaza.
“El sufrimiento de los niños palestinos y sirios huérfanos atrajo menos atención que un pingüino solitario debido a la falsa conciencia del mundo virtual”, afirmó.
El lunes, el principal diplomático ruso, Sergey Lavrov, también expresó su frustración, señalando que la guerra EE.UU.-Israel contra Irán eclipsa la atención sobre Palestina.
Lavrov indicó que antes de los ataques a Irán, las discusiones sobre Oriente Medio se centraban principalmente en Palestina.
“Ahora todos hablan de crisis, de conflicto en Oriente Medio, pero no se refieren a Palestina en absoluto. Palestina está siendo convenientemente olvidada”, advirtió.
Planes para el “Gran Israel”
Según Nizar Farsakh, profesor de relaciones internacionales en la Universidad George Washington y exasesor del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, la guerra EE.UU.-Israel en Irán prolongará el dolor de Gaza.
“El sufrimiento de los gazatíes y la escalada de confiscaciones de tierras y ataques de colonos se prolongarán”, dice a TRT World.
“Israel tendrá la capacidad de cometer crímenes más atroces mientras el mundo está concentrado en Irán. No habrá presión real para permitir la entrada de ayuda ni para detener los ataques”, agrega Farsakh.
Hassan, del Carnegie Endowment, señala que Israel nunca tuvo la intención de poner fin al genocidio en Gaza, y que buscaba socavar los esfuerzos de paz de la Junta de Paz.
“La guerra en Irán no puso en pausa el plan de Gaza. Nunca comenzó y probablemente nunca habría avanzado según lo autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU”, afirma.
“Los ataques israelíes contra los palestinos han continuado desde que se lanzó el llamado plan: más de 600 personas han muerto. La ayuda humanitaria sigue restringida, con Israel creando un sistema de entrega de ayuda totalmente nuevo que permitirá que solo palestinos seleccionados reciban asistencia o apoyo para la reconstrucción”.
Israel no tenía intención de mejorar las condiciones de los palestinos, subraya, y “está utilizando la niebla de la guerra con Irán para acelerar sus planes de un Gran Israel”.
Ahmed Almallahi contribuyó a este informe.