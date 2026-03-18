Hasta hace poco, el genocidio de Israel en Gaza, las violaciones de Tel Aviv al alto el fuego y los detalles operativos de la Junta de Paz dominaban las discusiones y la cobertura mediática a nivel mundial.

Sin embargo, con la guerra a gran escala que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán, ahora la atención sobre los eventos en Gaza, y la cuestión política más amplia acerca del reconocimiento de Palestina como Estado, parece desvanecerse.

“El mayor cambio que he notado en Gaza desde que comenzó la guerra en Irán es la muerte silenciosa. Desde octubre de 2025, estamos muriendo, pero ahora no hay cobertura noticiosa de nuestras muertes. Por esta guerra, estamos muriendo en silencio”, dice Mohammed Abu Sidu, un arquitecto de 33 años radicado en Gaza, a TRT World.

“Los pasos fronterizos están cerrados, los precios se disparan y nos acercamos al Eid. Sin embargo, nadie puede cubrir sus necesidades básicas. No hay trabajo ni futuro”, agrega Abu Sidu.

El arquitecto palestino lamenta la grave situación política. También señala que tras más de dos años de genocidio israelí, que ha matado a cientos de miles de palestinos, arrasado propiedades y desplazado a millones, los avances siguen siendo esquivos y los esfuerzos internacionales han fracasado.

“Políticamente, creo que estamos en un estado de muerte clínica. No creo que logremos ningún resultado político después de dos años de genocidio, solo palabras vacías de lo que llaman el consejo global de paz, nada más. Estamos débiles porque todos han fallado en ayudarnos”.

Desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel Israel contra Irán y la represalia de Teherán, que incluye ataques a Israel, bases estadounidenses en la región del Golfo, infraestructuras energéticas en Oriente Medio y más allá, el plan de paz para Gaza sigue estancado en medio del cambio de prioridades regionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pudo haber imaginado una victoria rápida y decisiva tras los ataques del 28 de febrero a Irán, pero la situación escaló a una guerra entre Estados, con intercambio de misiles, represalias iraníes sobre el transporte marítimo en el Golfo, amenazas al estrecho de Ormuz, aumento de los precios del petróleo e intervención directa de tropas estadounidenses, lo que acarrea enormes riesgos económicos globales.

Por su parte, Gaza se mantiene en un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, mediado por el Gobierno de Trump.

La tregua, aunque violada diariamente por las fuerzas israelíes, permitió la creación de la Junta de Paz, que debía supervisar la gobernanza del enclave, la reconstrucción, una fuerza de estabilización y distribuir miles de millones en ayuda prometida, entre 7.000 y 16.000 millones de dólares.

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Financiación para los esfuerzos de paz en Gaza

Según Zaha Hassan, abogada palestina de derechos humanos y miembro sénior del Carnegie Endowment for International Peace, los países del Golfo que prometieron miles de millones para el plan de paz de Gaza podrían cuestionarse si el dinero comprometido realmente valió la pena, una duda similar a la que enfrentan en su asociación de seguridad con EE.UU. frente a los ataques iraníes.

“Deben preguntarse si su apoyo a una junta presentada como una institución ágil de construcción de paz fue un dinero bien gastado, dado que están esquivando misiles de Irán tras una guerra lanzada por EE.UU. e Israel”, afirma Hassan a TRT World.

Desde la tregua en octubre de 2025, Israel ha cometido cientos de violaciones en Gaza, matando al menos a 670 palestinos en el enclave bloqueado por tierra, aire y mar desde 2005.

El martes, Israel bombardeó un vehículo en el área occidental de Jan Yunis, en el sur del enclave, matando a tres personas, incluido un niño, y dejando heridas a otras 12. Hace dos días, Israel mató a 12 personas en Gaza, incluidos nueve policías en un solo ataque.