Un cambio administrativo que dista mucho de ser una simple formalidad: el Gobierno de Israel aprobó este domingo un plan para registrar amplias áreas de Cisjordania ocupada como “propiedad estatal” si los palestinos no pueden demostrar la titularidad de sus tierras. Una medida que la Autoridad Palestina califica como una “anexión de facto” y que pone en riesgo la viabilidad de un futuro Estado palestino.

El objetivo declarado de la medida es el “registro de extensas áreas” de Cisjordania ocupada a nombre del estado israelí. La iniciativa fue impulsada por ministros de extrema derecha, entre ellos el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien afirmó que la intención es controlar “todas las tierras” y, en última instancia, “enterrar la idea de un Estado palestino”.

En la práctica, el plan habilita a las autoridades israelíes a exigir a los palestinos documentos que acrediten la propiedad de sus tierras. Sin embargo, tras décadas de ocupación, conflictos y desplazamientos, a muchas familias palestinas les resulta extremadamente difícil cumplir con esos requisitos. Si no logran presentar la documentación exigida, los terrenos serán registrados a nombre del estado israelí, lo que podría derivar en el despojo de miles de palestinos de sus tierras.

Desde 1967, Cisjordania es considerada por Naciones Unidas y por la Corte Internacional de Justicia como territorio ocupado. En su condición de potencia ocupante, Israel no tiene facultades jurídicas para apropiarse de tierras ni para modificar el estatus legal del territorio, sino únicamente para administrarlo de forma temporal. No obstante, el nuevo plan avanza en sentido contrario a ese marco jurídico, según denuncian autoridades palestinas y organismos internacionales.

¿Qué implica el nuevo registro?

En términos concretos, el plan permite que Israel declare como “tierra estatal” parcelas en una amplia zona de Cisjordania ocupada, denominada Área C– que representa el 61% de este territorio ocupado– si los propietarios palestinos no logran demostrar legalmente su titularidad.

Es decir, cuando las autoridades inicien el registro en una zona determinada, se les pedirá la documentación. Si no pueden proveerla conforme a los criterios exigidos por la administración israelí, el terreno podrá ser inscrito como propiedad del estado.

Así, se reactivan lo que Tel Aviv define como procesos de “arreglo de títulos de propiedad”, que no se llevaban a cabo desde 1967.

Según el diario Israel Hayom, el efecto central será convertir amplias extensiones en tierra estatal, lo que refuerza el control israelí y amplía su margen para planificar asentamientos o proyectos de infraestructura.

La Coordinación de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) será la encargada de gestionar el proceso en el Área C, incluyendo la emisión de permisos, el cobro de tasas y la supervisión del registro, dejando a la Autoridad Palestina excluida de esas competencias.

El marco legal: de la administración jordana a Oslo

Antes de 1967, Cisjordania estaba bajo administración jordana y contaba con su propio sistema de registro de tierras. Tras la ocupación israelí durante la Guerra de los Seis Días, estos procesos quedaron suspendidos.

Desde entonces, el marco jurídico del territorio combina órdenes militares israelíes, legislación jordana previa y disposiciones derivadas del Acuerdo de Oslo II, firmado en 1995.

El Acuerdo de Oslo dividió el territorio en tres zonas: el Área A, bajo control civil y de seguridad palestino; el Área B, con control civil palestino y seguridad israelí; y el Área C, bajo control total de Israel.

Según ese tratado, la Autoridad Palestina podía administrar el registro de tierras en las zonas A y B, pero no en el Área C.