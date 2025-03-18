Israel desató una ola de bombardeos sobre Gaza en su ataque más intenso contra el territorio desde la entrada en vigor del alto el fuego en enero. Como consecuencia, el Ministerio de Salud de Gaza registró hasta el momento 413 muertos, “en su mayoría niños y mujeres”, además de “cientos de heridos, decenas de ellos en estado crítico”, según informó el responsable del ministerio, Mohamed Zaqut, en una conversación con la agencia AFP.

El primer ministro Benjamín Netanyahu —sobre el que pesa una orden de arresto por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional— justificó sus ataques asegurando que se deben a “falta de avances en las negociaciones para extender el alto el fuego”.

Las agresiones rompieron un período de relativa calma durante el mes sagrado musulmán del Ramadán y despierta los temores del retorno de la mortífera ofensiva que desde hace 17 meses ha devastado el enclave, y matado a más de 48.000 palestinos.

Los ataques vinieron acompañados de duras advertencias y amenazas por parte de la autoridades israelíes, quienes indicaron que la reanudación será “indefinida y se prevé su expansión”. La oficina del gobierno aseguró que "Israel actuará de ahora en adelante contra Hamás con una fuerza militar creciente".

Washington respalda a Israel y culpa a Hamás

Washington reiteró su apoyo a Israel y responsabilizó a Hamás por la reanudación de los combates, enmarcando el nuevo asalto como una respuesta inevitable. "Hamás podría haber liberado a los rehenes para extender el alto el fuego, pero en su lugar eligió la negativa y la guerra", declaró Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Además, estos ataques tienen el beneplácito de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una entrevista con el canal Fox que “La administración Trump y la Casa Blanca fueron consultadas por los israelíes sobre sus ataques”.

El enviado estadounidense Steve Witkoff, pieza clave en la mediación junto a Egipto y Qatar, había lanzado días atrás una advertencia inequívoca: Hamás debía liberar de inmediato a los rehenes vivos "o pagar un precio severo".

Las conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego se estancan

Los ataques se produjeron dos meses después de que se alcanzara un alto el fuego para poner fin a la ofensiva. En las primeras seis semanas de esta pausa, Hamás liberó a 25 rehenes israelíes y entregó los cuerpos de ocho más, a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Fue un primer paso en el alto el fuego que resultó, más que un alivio, una mera interrupción de la violencia.