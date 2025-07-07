NUEVA SIRIA
2 min de lectura
Estados Unidos financiará a terroristas para combatir otros terroristas
Aunque Türkiye no se ha pronunciado oficialmente, el reciente presupuesto de EE.UU. para defensa reaviva las preocupaciones sobre el apoyo de Washington al SDF, liderado por el YPG, el cual Ankara considera indistinguible del grupo terrorista PKK.
Estados Unidos financiará a terroristas para combatir otros terroristas
El YPG es la rama siria del PKK, grupo designado como terrorista por Türkiye, EE. UU. y la UE. (Foto: Archivo AA) / AA Archive
7 de julio de 2025

El Pentágono asignó 130 millones de dólares de su presupuesto para 2026 al “Fondo de Entrenamiento y Equipamiento Contra ISIS” (CTEF, por sus siglas en inglés), para apoyar a grupos armados en Siria, incluido el SDF, liderado por el YPG.

Según un documento del Departamento de Defensa de EE.UU., que justifica el presupuesto de 2026, el fondo busca apoyar el entrenamiento, equipamiento y estipendios mensuales del SDF, respaldado por Washington, y del Ejército Libre Sirio, con base en el sureste de Siria, junto a “fuerzas asociadas verificadas” en Iraq y Líbano.

Al indicar que la asignación incluye armas ligeras, así como suministros médicos y reparaciones de instalaciones, el documento señala que un resurgimiento del Daesh (ISIS) “es una amenaza para los intereses nacionales de EE.UU., el pueblo de Iraq, Siria, Líbano y la comunidad global”.

El YPG es la rama siria del PKK, grupo designado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea. 

La mayor parte va al grupo terrorista PKK/YPG

RECOMENDADOS

De los 130 millones de dólares destinados a Siria en el presupuesto del Pentágono para 2026, 7,42 millones se asignaron al Ejército Libre Sirio, el cual, según el documento, se espera “amplíe su alcance” contra los remanentes de Daesh en el desierto de Badiyah, en el noreste del país.

Sin embargo, la gran mayoría de los fondos será para el SDF.

Esta financiación se suma a los 147,9 millones de dólares en 2025, y los 156 millones en 2024 que Washington asignó a grupos similares en Siria bajo el argumento de combatir a Daesh, una justificación que Türkiye ha rechazado durante mucho tiempo por considerarla una manera de encubrir que está armando a actores terroristas en su frontera.

Durante su campaña terrorista de cuatro décadas, el PKK ha sido el responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluidos civiles, mujeres y niños.

Türkiye sostiene que equipar al PKK/YPG bajo cualquier denominación equivale a un apoyo directo al terrorismo.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Un año después de la caída de Al-Assad en Siria, Türkiye y EE.UU. destacan los avances del país
Así avanza la transformación política en Siria un año después de la caída del régimen de Al-Assad
Cristianos de Siria vuelven a sus aldeas y reconstruyen sus vidas, a un año de la caída de Al-Assad
“Pintar es devolver vida”: Al Shab, la artista que impulsa la reconstrucción de Siria con sus obras
Israel mantiene ataques en el sur de Siria pese a llamado de Trump de no “interferir”
Nuevo ataque de Israel en Siria: bombardeo en periferia de Damasco deja al menos 13 muertos
Entre las ruinas y los sueños: una familia siria encuentra en el taekwondo “un faro de esperanza”
Reunión “constructiva” entre Trump y Al-Sharaa afianza lazos de Siria y EE.UU. en momento histórico
El presidente de Siria, Al-Sharaa, llega a EE.UU. para reunión clave con Trump tras visitar Brasil
Siria y Rusia buscan restablecer sus lazos tras la reunión entre Putin y Al-Sharaa
¿Qué viene ahora para Siria con la transición democrática tras años de guerra civil bajo dictadura?
Siria anuncia resultados de las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Al-Assad
Siria cuenta los votos en las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Assad
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio
Al-Sharaa llega a Nueva York en la primera participación de un presidente sirio en la ONU desde 1967
Revitalizar la economía de Siria: el plan de Damasco para borrar dos ceros y revaluar su moneda
Ataque de Israel mata a seis militares sirios cerca de Damasco y desata condena internacional
Israel sigue atacando Siria: Damasco denuncia expansionismo y violación de zona desmilitarizada