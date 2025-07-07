El Pentágono asignó 130 millones de dólares de su presupuesto para 2026 al “Fondo de Entrenamiento y Equipamiento Contra ISIS” (CTEF, por sus siglas en inglés), para apoyar a grupos armados en Siria, incluido el SDF, liderado por el YPG.

Según un documento del Departamento de Defensa de EE.UU., que justifica el presupuesto de 2026, el fondo busca apoyar el entrenamiento, equipamiento y estipendios mensuales del SDF, respaldado por Washington, y del Ejército Libre Sirio, con base en el sureste de Siria, junto a “fuerzas asociadas verificadas” en Iraq y Líbano.

Al indicar que la asignación incluye armas ligeras, así como suministros médicos y reparaciones de instalaciones, el documento señala que un resurgimiento del Daesh (ISIS) “es una amenaza para los intereses nacionales de EE.UU., el pueblo de Iraq, Siria, Líbano y la comunidad global”.

El YPG es la rama siria del PKK, grupo designado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea.