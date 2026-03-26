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Ankara “sigue de cerca” los riesgos en el mar Negro por la guerra entre Ucrania y Rusia
Un submarino no tripulado de origen estadounidense llegó a la costa de Ordu tras un fallo de motor. Türkiye neutralizó el vehículo y asegura que refuerza patrullajes en el mar Negro por la guerra Rusia-Ucrania.
Ankara “sigue de cerca” los riesgos en el mar Negro por la guerra entre Ucrania y Rusia
Aktürk subrayó que el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán continúa amenazando la paz y la estabilidad en Oriente Medio. / AA
hace una hora

Türkiye informó el jueves que está siguiendo de cerca los riesgos en el mar Negro, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que un submarino no tripulado de origen estadounidense fuera hallado cerca de la costa de Ordu.

“El 21 de marzo de 2026, un vehículo marítimo no tripulado de origen estadounidense, que se cree llegó a la orilla debido a un fallo del motor frente a la costa de Ünye, en la ciudad de Ordu, fue neutralizado de manera segura por los equipos del Comando de Defensa Submarina”, explicó el contralmirante Zeki Aktürk, portavoz del ministerio de Defensa Nacional.

“Los riesgos en el mar Negro causados por vehículos navales y aéreos no tripulados que pierden el control o la movilidad, ampliamente utilizados en la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, están siendo seguidos de cerca”, añadió Aktürk.

Al señalar que es necesario actuar con cautela en este entorno, instó a todos los ciudadanos, especialmente a pescadores y marineros, a tener cuidado, y subrayó que si se encuentra un objeto sospechoso o un vehículo no tripulado varado, se debe notificar a las autoridades.

El contralmirante añadió que las unidades del Comando de Fuerzas Navales de Türkiye mantienen operaciones de reconocimiento, vigilancia y patrullaje las 24 horas del día para proteger las áreas de jurisdicción marítima, emitiendo las advertencias necesarias para garantizar la seguridad de la navegación.

Soldados turcos desplegados en Bagdad fueron evacuados

Sobre la decisión de la OTAN de retirar su misión en Irak ante los recientes acontecimientos regionales, Aktürk aseguró que la evacuación del personal de las Fuerzas Armadas turcas se completó “con éxito”.

“Como parte del plan de retirada de la OTAN, nuestro país también apoyó la evacuación de personal de naciones aliadas”, agregó, enfatizando que las Fuerzas Armadas turcas continúan contribuyendo a la paz y a la estabilidad en una amplia geografía.

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La violencia de Israel en la región provoca un alto coste para los civiles

Aktürk también destacó que el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, junto con la agresión en curso de Israel, sigue amenazando la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

Reiteró la postura de Türkiye, instando a todas las partes a actuar con moderación y resolver sus diferencias mediante el diálogo y la diplomacia, basándose en el derecho internacional.

“Los ataques de Israel contra infraestructuras, instalaciones civiles y zonas residenciales en Líbano tienen graves consecuencias para la población y constituyen violaciones del derecho internacional humanitario. Su operación terrestre al sur del río Litani y la destrucción de puentes indican una posible política de ocupación hacia Líbano en el futuro cercano”.

“Además, las actividades de Israel en el sur de Siria violan la soberanía y la integridad territorial del país, mientras que el aumento de asentamientos ilegales y la violencia en Cisjordania ocupada agravan la fragilidad regional. Lograr una paz duradera requiere implementar una solución de dos Estados y garantizar los derechos fundamentales de los palestinos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la ONU, para asumir su responsabilidad en prevenir violaciones crecientes y asegurar la aplicación efectiva del derecho internacional”, concluyó.

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FUENTE:TRT World
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