Israel vuelve a poner en jaque la ya limitada e insuficiente ayuda humanitaria que logra entrar a Gaza. Este domingo, Tel Aviv comenzó a revocar las licencias de operación de 37 organizaciones internacionales –vitales para los palestinos que intentan sobrevivir en el enclave– bajo el argumento de que incumplieron los requisitos de las nuevas normas de registro, de acuerdo a la emisora ​​israelí KAN.

Entre las afectadas se encuentran destacadas organizaciones humanitarias no gubernamentales e independientes que trabajan en Gaza, como Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam y Ayuda Médica para los Palestinos. Y ahora, los grupos de ayuda han alertado que esto amenaza frontalmente su capacidad para asistir a los miles de palestinos en dificultades que lo necesitan.

Justamente, estas organizaciones realizan actividades de todo tipo, desde proporcionar tiendas de campaña y agua hasta apoyar hospital e instalaciones médicas. Sin embargo, el impacto general y a largo plazo está marcado por la incertidumbre.

La prohibición de Israel

El martes pasado, el Gobierno de Israel comenzó a enviar notificaciones oficiales a decenas de organizaciones internacionales , informándoles que sus licencias serían canceladas a partir de enero de 2026, y exigiéndoles que cesaran sus actividades antes de marzo del mismo año.

"Tras la entrada en vigor del mecanismo de registro para organizaciones internacionales en Gaza, ha comenzado el proceso de prohibición de operaciones a 37 organizaciones internacionales", declaró la emisora KAN en su reporte.

Israel afirma que "estas organizaciones transfirieron colectivamente menos del 1% del total de la ayuda humanitaria durante la ofensiva, y que el alcance de la ayuda no se verá afectado por esta decisión", añadió la emisora.

El reporte también sostuvo que investigaciones de seguridad supuestamente habían revelado la participación de empleados de una de las organizaciones en "actividades terroristas", señalando que, en dos casos principales, el grupo humanitario ocultó información completa sobre la identidad y las funciones de su personal. Sin embargo, el diario israelí Haaretz, señaló que la decisión tomada por Tel Aviv en noviembre para revocar las licencias se basa en motivos puramente políticos.

Cabe recordar que Israel ya había tomado medidas similares contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). En 2024, el Parlamento israelí aprobó una ley que prohibía las actividades de la UNRWA en su territorio, señalando la supuesta participación de algunos empleados de la agencia en la incursión del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la UNRWA ha negado reiteradamente estas acusaciones, y la ONU ha afirmado que la agencia se adhiere a estrictos estándares de neutralidad. Tel Aviv tampoco mostró evidencia para respaldar su acusación.

¿Qué pasará ahora?

El impacto más inmediato de la revocación de las licencias es que Israel ya no permitirá que los grupos lleven suministros a Gaza ni envíen personal internacional al territorio. Tel Aviv además dispuso que todos los grupos suspendidos deben detener sus operaciones antes del 1 de marzo.

Sin embargo, a algunas organizaciones humanitarias ya se les había prohibido suministrar ayuda en Gaza.

El Consejo Noruego para los Refugiados, por ejemplo, afirmó que no se le permitió llevar suministros a Gaza en 10 meses, lo que le ha obligado a distribuir tiendas de campaña y ayuda traída por otros grupos.

En una declaración conjunta emitida el pasado martes, la ONU y las principales ONG afirmaron que el número de organizaciones humanitarias que aún cuentan con licencia israelí "no se acerca al necesario para satisfacer las necesidades básicas inmediatas" en Gaza.

A lo que se suma que la prohibición sobrecarga aún más las operaciones de ayuda humanitaria, especialmente cuando los más de dos millones de palestinos del enclave siguen sufriendo hambre y escasez de suministros a pesar del alto el fuego que entró en vigor en octubre pasado.

La ONU afirma que, si bien se intenta hacer frente a la hambruna, más de una cuarta parte de las familias aún comen solo una vez al día y los precios de los alimentos siguen siendo inaccesibles para muchos. También más de un millón de personas necesitan mejores tiendas de campaña ante las tormentas invernales que azotan el territorio.

¿Por qué se revocaron las licencias?

A principios de este año, Israel introdujo nuevos y estrictos requisitos de registro para las agencias de ayuda humanitaria que trabajan en Gaza. En particular, exigió a los grupos que proporcionaran los nombres y datos personales de sus trabajadores locales e internacionales y anunció que prohibiría a ciertos grupos por una larga lista de críticas a Israel.

El proceso de registro está supervisado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, dirigido por un miembro de extrema derecha del partido gobernante Likud.

Tel Aviv afirma que las normas buscan evitar que el grupo de resistencia palestino Hamás y otros se "infiltren en las organizaciones", algo que afirma sin proporcionar pruebas.

Tanto la ONU –que lidera el programa de ayuda humanitaria masiva en Gaza– como grupos independientes han negado las acusaciones y las afirmaciones israelíes del supuesto desvío de suministros de ayuda por parte de Hamás.

Además, las organizaciones de ayuda humanitaria afirman que no cumplieron con las exigencias de Israel, en parte, porque temían que entregar información de su personal pudiera ponerlos en peligro.

Más de 500 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza durante los dos años de la ofensiva genocida de Tel Aviv, según las Naciones Unidas. Los grupos también afirmaron que Israel fue impreciso sobre cómo utilizaría los datos.

"Exigir listas de personal como condición para acceder al territorio es una extralimitación escandalosa", declaró este viernes Médicos Sin Fronteras (MSF). Y añadió que las autoridades israelíes habían rechazado sus intentos de encontrar alternativas.