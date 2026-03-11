En medio de los informes acerca de que el nuevo líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había resultado herido en la guerra que el país libra contra Israel y EE.UU., desde Teherán llegó un parte de tranquilidad este miércoles. El gobernante, nombrado hace apenas cuatro días , se encuentra “sano y salvo”, informó Yousef Pezeshkian, hijo del presidente del país Masoud Pezeshkian y también asesor del gobierno.

"Escuché noticias de que el señor Mojtaba Jamenei había sufrido heridas. Le he preguntado a algunos amigos con contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, él está sano y salvo", declaró Pezeshkian, a través de una publicación en su canal de Telegram.

La televisión estatal iraní había descrito a Jamenei como un "veterano herido de la guerra de Ramadán", pero nunca especificó sus lesiones.

Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó sus cuestionamientos a que Mojtaba Jamenei pudiera “convivir en paz” con Washington , intensificando sus críticas al liderazgo de Teherán durante el conflicto en curso.

"No creo que pueda convivir en paz", declaró Trump durante una entrevista con la cadena Fox News, añadiendo que no estaba satisfecho con la decisión de Irán.