En medio de los informes acerca de que el nuevo líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había resultado herido en la guerra que el país libra contra Israel y EE.UU., desde Teherán llegó un parte de tranquilidad este miércoles. El gobernante, nombrado hace apenas cuatro días, se encuentra “sano y salvo”, informó Yousef Pezeshkian, hijo del presidente del país Masoud Pezeshkian y también asesor del gobierno.
"Escuché noticias de que el señor Mojtaba Jamenei había sufrido heridas. Le he preguntado a algunos amigos con contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, él está sano y salvo", declaró Pezeshkian, a través de una publicación en su canal de Telegram.
La televisión estatal iraní había descrito a Jamenei como un "veterano herido de la guerra de Ramadán", pero nunca especificó sus lesiones.
Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó sus cuestionamientos a que Mojtaba Jamenei pudiera “convivir en paz” con Washington, intensificando sus críticas al liderazgo de Teherán durante el conflicto en curso.
"No creo que pueda convivir en paz", declaró Trump durante una entrevista con la cadena Fox News, añadiendo que no estaba satisfecho con la decisión de Irán.
Trump ya había calificado el nombramiento de Jamenei como "un grave error", advirtiendo que el nuevo líder "no duraría mucho" sin la aprobación de Estados Unidos.
El nuevo líder Supremo es hijo y sucesor del gobernante iraní, Alí Jamenei, a quien los ataques conjuntos de Estados e Israel mataron el pasado 28 de febrero, en medio de una ofensiva que desató la guerra de Oriente Medio.
Mojtaba Jamenei, de 56 años, es una figura discreta que rara vez ha aparecido en público o hablado en actos oficiales. Hasta el momento, no se ha dirigido a la nación ni ha emitido una declaración escrita desde que fue nombrado líder Supremo el pasado domingo.
Un informe del diario The New York Times, que cita a tres funcionarios iraníes anónimos, reportó este miércoles que Jamenei "había sufrido heridas, incluso en las piernas, pero que estaba alerta y refugiado en un lugar de alta seguridad con comunicación limitada".