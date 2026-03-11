ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
El nuevo líder Supremo de Irán está "sano y salvo" pese a resultar herido, dice hijo de Pezeshkian
Tras reportes sobre que el nuevo líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, habría sufrido heridas en la guerra contra Israel y EE.UU., Yousef Pezeshkian, asesor del gobierno e hijo del presidente, envió un mensaje de tranquilidad sobre su estado.
El nuevo líder Supremo de Irán está "sano y salvo" pese a resultar herido, dice hijo de Pezeshkian
Mojtaba Jamenei, de 56 años, es una figura discreta que rara vez ha aparecido en público o hablado en actos oficiales. / Reuters
hace una hora

En medio de los informes acerca de que el nuevo líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había resultado herido en la guerra que el país libra contra Israel y EE.UU., desde Teherán llegó un parte de tranquilidad este miércoles. El gobernante, nombrado hace apenas cuatro días, se encuentra “sano y salvo”, informó Yousef Pezeshkian, hijo del presidente del país Masoud Pezeshkian y también asesor del gobierno.

"Escuché noticias de que el señor Mojtaba Jamenei había sufrido heridas. Le he preguntado a algunos amigos con contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, él está sano y salvo", declaró Pezeshkian, a través de una publicación en su canal de Telegram.

La televisión estatal iraní había descrito a Jamenei como un "veterano herido de la guerra de Ramadán", pero nunca especificó sus lesiones.

Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó sus cuestionamientos a que Mojtaba Jamenei pudiera “convivir en paz” con Washington, intensificando sus críticas al liderazgo de Teherán durante el conflicto en curso.

"No creo que pueda convivir en paz", declaró Trump durante una entrevista con la cadena Fox News, añadiendo que no estaba satisfecho con la decisión de Irán.

RelacionadoTRT Español - Trump "duda" que el nuevo líder de Irán pueda coexistir pacíficamente con EE.UU.
RECOMENDADOS

Trump ya había calificado el nombramiento de Jamenei como "un grave error", advirtiendo que el nuevo líder "no duraría mucho" sin la aprobación de Estados Unidos.

El nuevo líder Supremo es hijo y sucesor del gobernante iraní, Alí ​​Jamenei, a quien los ataques conjuntos de Estados e Israel mataron el pasado 28 de febrero, en medio de una ofensiva que desató la guerra de Oriente Medio.

RelacionadoTRT Español - Irán designa a Mojtaba, hijo de Jamenei, como nuevo líder Supremo, mientras EE.UU. redobla amenazas

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es una figura discreta que rara vez ha aparecido en público o hablado en actos oficiales. Hasta el momento, no se ha dirigido a la nación ni ha emitido una declaración escrita desde que fue nombrado líder Supremo el pasado domingo.

Un informe del diario The New York Times, que cita a tres funcionarios iraníes anónimos, reportó este miércoles que Jamenei "había sufrido heridas, incluso en las piernas, pero que estaba alerta y refugiado en un lugar de alta seguridad con comunicación limitada".

FUENTE:TRT World
Explora
Trump amenaza a Irán con un ataque "muy fuerte" mientras continúa la guerra en Oriente Medio
Pezeshkian asegura que Irán no se rendirá y pide disculpas a los países vecinos
El petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio mientras las bolsas caen en EE.UU
Principal empresa de satélites retiene durante 96 horas imágenes de países del Golfo
Trump exige “rendición incondicional” de Irán, pide un líder “aceptable” para poner fin a la guerra
¿La guerra de EE.UU. o la de Israel? El debate que sacude a Washington sobre Irán
La ONU declara una “gran emergencia humanitaria” por la expansión del conflicto en Oriente Medio
Trump descarta operación terrestre en Irán como “pérdida de tiempo”, mientras ataques no dan tregua
Israel intensifica ataques en Líbano, entre amenazas de ministro sobre convertir Beirut en Jan Yunis
Irán está preparado para enfrentar una invasión terrestre de EE.UU.: ministro de Exteriores
Asesinato de Jamenei por Israel: ¿Se ha roto el tabú global sobre matar líderes de Estado?
Países del Golfo enfrentan desafío de seguridad alimentaria mientras se interrumpe tráfico en Ormuz
Los niños no deben ser “daños colaterales” de una guerra de Oriente Medio: ONU
El estrecho de Ormuz: el cuello de botella que podría sacudir la economía global
Irán parece haber golpeado más a los Estados del Golfo que a Israel
Irán acusa a Israel de lanzar ataques de "falsa bandera" en el Golfo para ampliar el conflicto
Nuevo ‘round’ entre España y EE.UU.: Madrid niega haber aceptado colaboración con Washington en Irán
El Pentágono admite que EE.UU. “no puede detener todo” lo que Irán lanza
¿Puede Washington sostener una guerra prolongada con Irán?
Irán pospone ceremonia de despedida del líder Supremo, Alí Jamenei