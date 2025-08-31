El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aterrizó en la mañana de este domingo en Tianjin, China, para asistir a la reunión número 25 del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se extenderá hasta el lunes 1 de septiembre. El mandatario participa en la cumbre como invitado de honor, según reveló el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, en una publicación en la red social turca NSosyal .

Este es el primer viaje de Erdogan a China en cinco años, y ocurre en medio de los crecientes lazos estratégicos entre Ankara y Beijing. Está previsto que durante la cumbre Erdogan se dirija a una sesión ampliada de la OCS, además de mantener conversaciones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, así como con otros líderes presentes.

La cumbre de la OCS de este año cobra especial relevancia al realizarse en un contexto de turbulencia global, con la incertidumbre de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y la economía mundial tambaleándose por las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Al participar en la Cumbre de la OCS, Türkiye apunta a reafirmar su presencia, fortalecer los lazos bilaterales e involucrarse multilateralmente en el marco de la organización", señaló Mehmet Ozkan, profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Guerra Conjunta de la Universidad Nacional de Defensa de Türkiye.

"Türkiye no ve a la OCS como un bloque dominado por un solo país", explicó a TRT World. "Más bien, ve a la organización como una posible alternativa multilateral emergente al orden internacional dominado por Occidente", añadió.

Desde 2012 , Türkiye ha sido socio de diálogo de la OCS, convirtiéndose en el primer y único país de la OTAN en obtener este estatus. Una posición que refleja los esfuerzos de Ankara por equilibrar sus alianzas occidentales con una mayor participación en Eurasia.

La OCS –fundada en 2001 por China, Rusia y estados de Asia Central– se centra en la seguridad regional, la cooperación económica y la lucha contra el terrorismo. Entre sus miembros permanentes se encuentran India, Pakistán, Irán y Bielorrusia.

Bajo el mandato de Erdogan, Türkiye ha fortalecido los lazos con la OCS, presidiendo el Club de Energía de la OCS en 2017 e incrementando el comercio con miembros clave como China y Rusia.

"Existe una conexión natural entre Türkiye y la OCS, ya que tres de sus miembros fundadores — Kazajistán , Kirguistán y Uzbekistán— son de lengua túrquica", declaró el exprimer ministro kirguís Djoomart Otorbaev, destacando la posición constructiva de Ankara dentro del bloque.

“La participación del presidente Erdogan en la cumbre de Tianjin fortalecerá los lazos entre las naciones túrquicas”, declaró Otorbaev a TRT World desde Biskek. También consideró que Ankara podría convertirse en miembro permanente en el futuro.