ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Israel lanza ataques aéreos sobre Yemen y deja varios muertos y heridos
La capital yemení, Saná, sufrió hoy ataques aéreos israelíes que dejaron al menos dos muertos y cinco heridos. Las bombas alcanzaron zonas civiles y centros energéticos, reporta el canal hutí Al Masirah.
Israel lanza ataques aéreos sobre Yemen y deja varios muertos y heridos
Humo tras ataque aéreo israelí en Saná, Yemen, apuntando a sitios militares hutíes y plantas de energía. / AFP
24 de agosto de 2025

La capital de Yemen, Saná, fue hoy blanco de un ataque aéreo israelí que dejó al menos dos muertos y cinco heridos, afectando infraestructuras vitales como centrales eléctricas e instalaciones petroleras. Estos bombardeos, los primeros sobre la ciudad desde el 17 de agosto, aumentan la tensión en un país ya marcado por años de crisis y bloqueo.

El canal Al Masirah, controlado por los hutíes, informó que las bombas alcanzaron zonas cercanas al complejo presidencial, bases de misiles y centros energéticos. Los residentes denunciaron el impacto sobre áreas civiles, mientras el ejército israelí no emitió comentarios.

El ataque se produce pocos días después de que los hutíes lanzaran misiles de racimo hacia Israel, un hecho sin precedentes que, según un oficial de la Fuerza Aérea israelí, representa una nueva amenaza. Las municiones de racimo son especialmente peligrosas, ya que se dividen en múltiples explosivos, dificultando su interceptación y aumentando el riesgo para la población.

RECOMENDADOS

Durante más de 22 meses, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo. Según ellos, estas acciones son un gesto de solidaridad con los palestinos ante lo que consideran la brutal ocupación israelí, mientras Yemen sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto prolongado en su territorio.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques