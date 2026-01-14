EUROPA
2 min de lectura
Zelenskyy planea declarar el “estado de emergencia” en el sector energético de Ucrania
Moscú ha lanzado recientemente ataques diarios con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, provocando cortes de electricidad y calefacción.
Zelenskyy planea declarar el “estado de emergencia” en el sector energético de Ucrania
Unos 400 bloques de viviendas en Kiev llevan varios días sin calefacción a causa de una ofensiva rusia. / AP
hace 37 minutos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, afirmó que se declarará un “estado de emergencia” en el sector energético tras los incesantes ataques rusos contra el suministro de calor y electricidad en medio de las gélidas temperaturas invernales.

En los últimos meses, Moscú ha golpeado a Ucrania con bombardeos diarios de drones y misiles, dirigidos contra infraestructuras energéticas y causando cortes de luz y calefacción en pleno invierno.

“Se establecerá un cuartel general permanente de coordinación para abordar la situación en la ciudad de Kiev. En general, se declarará el estado de emergencia en el sector energético de Ucrania”, declaró Zelenskyy el miércoles tras celebrar una reunión sobre la situación.

También señaló que ordenó al Gobierno intensificar los esfuerzos para obtener apoyo de los aliados, desregular el suministro energético de respaldo y revisar las normas del toque de queda.

“Además, se está trabajando para aumentar de forma significativa el volumen de importaciones de electricidad a Ucrania”, añadió el presidente.

Unos 400 bloques de viviendas en Kiev llevan varios días sin calefacción desde que una ofensiva rusa masiva el viernes pasado dejó inicialmente a la mitad de la capital sin calor ni electricidad, informó el alcalde Vitali Klichkó.

“La situación en Kiev es muy difícil. Una magnitud como esta es la primera en cuatro años de guerra a gran escala”, dijo el alcalde en redes sociales.

RECOMENDADOS

Se preveía que las temperaturas en Kiev cayeran por debajo de los 15 grados bajo cero durante la noche.

“Actualmente, los residentes disponen de unas tres horas con electricidad y hasta 10, o en algunos lugares incluso más, sin ella”, agregó.

Las autoridades de Kiev y de la región circundante implementaron cortes de energía de emergencia, señalando que las temperaturas bajo cero estaban complicando las labores.

Desde el viernes pasado, las autoridades han instalado 1.200 centros de calentamiento de emergencia, carpas donde las personas pueden resguardarse del frío, cargar dispositivos y recibir comida y bebidas calientes.

Klichkó instó anteriormente a los residentes a abandonar temporalmente la ciudad durante los trabajos de restauración, si les era posible hacerlo.

RelacionadoTRT Español - Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
FUENTE:TRT World
Explora
Captura de Maduro: ¿por qué China ve la 'Doctrina Donroe' de Trump como un ataque al orden mundial?
Por Abhishek G Bhaya
¿Se calman las aguas entre Trump y Petro? Llamada telefónica abre puerta a una reunión en Washington
"Terrible" ataque de EE.UU. a Venezuela mató a 100, mientras Washington reafirma "dictar" decisiones
Escalada de violencia en Siria: gobierno exige a grupo terrorista SDF retirarse de barrios de Alepo
EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
En Gaza, familias sobreviven con una sola comida al día por las restricciones a la ayuda de Israel
¿Y luego de Venezuela? Amenazas de Trump cruzan continentes: de Colombia y Cuba a Groenlandia e Irán
¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles
La paz entre Ucrania y Rusia está “bastante cerca”, afirma ministro turco Fidan
Venezolanos que tuvieron Estatus de Protección Temporal en EE.UU. podrán pedir asilo: ¿qué cambia?
Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país
Sin combustible ni equipos, la Defensa Civil de Gaza suspende su respuesta de emergencia
Con la escalada en Yemen, ¿puede la distancia saudí-emiratí convertirse en confrontación abierta?
Por Murat Sofuoglu
Reportan disparos en Venezuela luego de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada: ¿qué pasó?
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”