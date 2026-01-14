El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, afirmó que se declarará un “estado de emergencia” en el sector energético tras los incesantes ataques rusos contra el suministro de calor y electricidad en medio de las gélidas temperaturas invernales.
En los últimos meses, Moscú ha golpeado a Ucrania con bombardeos diarios de drones y misiles, dirigidos contra infraestructuras energéticas y causando cortes de luz y calefacción en pleno invierno.
“Se establecerá un cuartel general permanente de coordinación para abordar la situación en la ciudad de Kiev. En general, se declarará el estado de emergencia en el sector energético de Ucrania”, declaró Zelenskyy el miércoles tras celebrar una reunión sobre la situación.
También señaló que ordenó al Gobierno intensificar los esfuerzos para obtener apoyo de los aliados, desregular el suministro energético de respaldo y revisar las normas del toque de queda.
“Además, se está trabajando para aumentar de forma significativa el volumen de importaciones de electricidad a Ucrania”, añadió el presidente.
Unos 400 bloques de viviendas en Kiev llevan varios días sin calefacción desde que una ofensiva rusa masiva el viernes pasado dejó inicialmente a la mitad de la capital sin calor ni electricidad, informó el alcalde Vitali Klichkó.
“La situación en Kiev es muy difícil. Una magnitud como esta es la primera en cuatro años de guerra a gran escala”, dijo el alcalde en redes sociales.
Se preveía que las temperaturas en Kiev cayeran por debajo de los 15 grados bajo cero durante la noche.
“Actualmente, los residentes disponen de unas tres horas con electricidad y hasta 10, o en algunos lugares incluso más, sin ella”, agregó.
Las autoridades de Kiev y de la región circundante implementaron cortes de energía de emergencia, señalando que las temperaturas bajo cero estaban complicando las labores.
Desde el viernes pasado, las autoridades han instalado 1.200 centros de calentamiento de emergencia, carpas donde las personas pueden resguardarse del frío, cargar dispositivos y recibir comida y bebidas calientes.
Klichkó instó anteriormente a los residentes a abandonar temporalmente la ciudad durante los trabajos de restauración, si les era posible hacerlo.