Mientras la subida en los precios del petróleo acapara titulares día a día por la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán hace casi mes y medio, con el cierre del estrecho de Ormuz en la mira, hay otros golpes más silenciosos que también están impactando la economía global. Desde escasez en el suministro de alimentos y medicinas, pasando por una asfixia sostenida a las rutas de transporte –incluidas las humanitarias– hasta la advertencia de una desaceleración en el crecimiento mundial: todos son elementos que acechan por su gravedad y preocupan a los expertos.

El aumento en los costos de transporte, el cierre de rutas marítimas y los retrasos en las entregas de bienes han puesto en riesgo a millones de personas, al punto que diversas organizaciones humanitarias ya encendieron las alarmas. Y su advertencia es clara: el conflicto en Oriente Medio ha menoscabado su posibilidad de atender a poblaciones enteras, con el riesgo de que el sufrimiento se agrave si la violencia continúa.

Al cortar rutas marítimas vitales, la guerra ha creado una crisis energética mundial interrumpiendo las cadenas de suministro de las entidades de ayuda. ¿El resultado? Deben utilizar rutas más costosas y que requieren más tiempo. Entonces, el hecho de que el neurálgico estrecho de Ormuz esté prácticamente cerrado ha llevado a que otros centros estratégicos como Dubái, Doha y Abu Dabi también resulten afectados.

En términos concretos, los costos de transporte se han disparado por el aumento de los precios del combustible y los seguros, lo que significa que se pueden entregar menos suministros con el mismo presupuesto. Justamente, el Programa Mundial de Alimentos destaca que decenas de miles de toneladas métricas de alimentos enfrentan grandes retrasos en su tránsito.

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) tiene varados en Dubái productos farmacéuticos que ascienden a un valor de 130.000 dólares, cuyo destino era Sudán, devastado por la guerra. A lo que se suma que cerca de 670 cajas de alimentos terapéuticos para niños con desnutrición grave en Somalia se encuentran en la India. Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) afirma haber retrasado el envío de equipos a 16 países.

Los drásticos recortes de EE.UU. a la ayuda exterior ya habían perjudicado a muchas organizaciones humanitarias, que aseguran que la guerra lanzada contra Irán está agravando el problema. De hecho, la ONU afirma que esta es la interrupción más importante de la cadena de suministro desde la pandemia COVID-19, con un aumento de hasta un 20% en los costos de los envíos y retrasos debido al desvío de mercancías. Además, al ser un conflicto con ataques y víctimas, está generando nuevas emergencias, como en Irán y en el Líbano, donde al menos un millón de personas han sido desplazadas.

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“La guerra en Irán y la interrupción del estrecho de Ormuz amenazan con llevar las operaciones humanitarias más allá de sus límites”, declaró Madiha Raza, directora asociada de asuntos públicos y comunicaciones para África del IRC.

Incluso si se llega a un alto el fuego, el impacto en las cadenas de suministro globales podría seguir retrasando la ayuda vital durante meses, añadió.

Rutas más largas y costosas

La guerra ha obligado a las organizaciones humanitarias a buscar nuevas formas de transportar mercancías. Algunas han optado por evitar el estrecho de Ormuz y el canal de Suez, y han desviado los buques rodeando África, lo que ha añadido semanas al plazo de entrega. Otras utilizan una combinación de métodos, incluyendo transporte terrestre, marítimo y aéreo, lo que incrementa los costos.

Jean-Cedric Meeus, jefe de transporte y logística global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), afirmó que su agencia está utilizando varias rutas terrestres y aéreas para enviar vacunas a Nigeria e Irán con el fin de que lleguen a tiempo para las campañas, pero los costos se han disparado.

Antes de la guerra, Unicef enviaba las vacunas a Irán por avión directamente desde proveedores de todo el mundo. Ahora las transporta por avión hasta Türkiye y luego por carretera hasta Irán, lo que ha incrementado los costos en un 20% y ha añadido 10 días al plazo de entrega, explicó.

La organización Save the Children International, que normalmente enviaba suministros por vía marítima desde Dubái a Port Sudan, ahora tendrá que transportar las mercancías por carretera desde Dubái a través de Arabia Saudí y luego en barcaza a través del mar Rojo, según ha comunicado la organización.

Esta solución añade 10 días y aumenta los costos en aproximadamente un 25%, en un momento en que más de 19 millones de sudaneses sufren inseguridad alimentaria aguda. El retraso pone en riesgo de escasez de medicamentos esenciales a más de 90 centros de atención primaria de salud en todo Sudán, según se informó.