Desde octubre de 2023, la cifra de palestinos asesinados por Israel no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar una dimensión difícil de asimilar. Según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias WAFA, el balance asciende ya a 70.945 personas muertas, en su mayoría mujeres y niños. Sin embargo, más allá de la frialdad de los números, esta estadística encierra hogares destruidos, familias enteras borradas y una población civil atrapada en una violencia prolongada y sistemática.
En paralelo, el recuento de heridos dibuja un panorama igualmente devastador. Al menos 171.211 palestinos han resultado heridos, muchos de ellos con lesiones de extrema gravedad. A ello se suma, además, un número indeterminado de víctimas que continúan sepultadas bajo los escombros, sin posibilidad de ser rescatadas ni siquiera contabilizadas, lo que apunta a un balance real aún mayor.
Asimismo, la magnitud de la destrucción material resulta colosal. La ONU estima que la reconstrucción de Gaza costará alrededor de 70.000 millones de dólares, una cifra que refleja con claridad el alcance de la devastación, definida por el organismo como consecuencia de un genocidio israelí. En este contexto, barrios enteros han quedado reducidos a ruinas y el desplazamiento de la población es casi total, lo que ha transformado la vida cotidiana en una lucha constante por la supervivencia.
Una violación constante del alto el fuego
Pese a las expectativas generadas, el alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre, no se ha traducido en una pausa real de la violencia. Por el contrario, desde entonces al menos 411 palestinos han sido asesinados, una cifra que pone seriamente en entredicho la aplicación efectiva del acuerdo sobre el terreno.
De hecho, solo en las últimas 24 horas Israel ha matado al menos a tres palestinos, lo que confirma que la primera fase del pacto, que contemplaba el cese de las hostilidades y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, ha estado marcada por incumplimientos reiterados. Así, pese a lo acordado, los ataques han continuado, vaciando de contenido la tregua y debilitando su credibilidad.
En teoría, la segunda fase del acuerdo fue concebida como un paso hacia la estabilización. Esta etapa prevé la creación de una administración tecnocrática temporal, el inicio de la reconstrucción, la retirada progresiva de las tropas israelíes y el desarme de Hamás. No obstante, mientras persista la violencia sobre el terreno, este tramo del pacto permanece bloqueado, dejando a Gaza atrapada en una tregua sin paz ni garantías reales.
El equipo de Trump “frustrado” con Netanyahu
En este contexto, la tensión entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los principales asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, no ha dejado de intensificarse. Según informó Axios, el equipo de Washington se muestra “cada vez más frustrado” por los intentos de Netanyahu de socavar el proceso de paz.
De acuerdo con el medio, el círculo más cercano a Trump —que incluye al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, al yerno del presidente Jared Kushner, al enviado de paz Steve Witkoff y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles— considera que Netanyahu está ralentizando deliberadamente el acuerdo y adoptando medidas destinadas a debilitar el alto el fuego en Gaza.
Ahora bien, no todas las posiciones dentro de la administración estadounidense son homogéneas. Un funcionario israelí aseguró que Rubio se sitúa más próximo a la postura de Netanyahu que a la defendida por Witkoff y Kushner, lo que revela fisuras internas en la estrategia de Washington.
Desde la Casa Blanca, un alto cargo señaló, además, que Netanyahu ha perdido en la práctica el respaldo del núcleo duro del equipo de Trump. Sin embargo, el presidente estadounidense sigue siendo su principal apoyo, aunque incluso él desea que el acuerdo avance con mayor rapidez.
“Son JD, Marco, Jared, Steve y Susie. Los ha perdido a todos. El único que le queda es el presidente, que aún simpatiza con él, pero incluso él quiere que el acuerdo sobre Gaza avance más rápido de lo que está ocurriendo ahora”, declaró la fuente a Axios.
En este marco de tensiones, Netanyahu ha expresado su escepticismo respecto a las propuestas planteadas por Witkoff y Kushner, especialmente en lo relativo a la desmilitarización de Gaza, un elemento central del plan por fases. Consciente de las discrepancias con el equipo estadounidense, el primer ministro israelí planea apelar directamente a Trump en una reunión prevista para el lunes en Mar-a-Lago, con la esperanza de convencerlo de adoptar una postura más dura.