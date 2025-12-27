Desde octubre de 2023, la cifra de palestinos asesinados por Israel no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar una dimensión difícil de asimilar. Según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias WAFA, el balance asciende ya a 70.945 personas muertas, en su mayoría mujeres y niños. Sin embargo, más allá de la frialdad de los números, esta estadística encierra hogares destruidos, familias enteras borradas y una población civil atrapada en una violencia prolongada y sistemática.

En paralelo, el recuento de heridos dibuja un panorama igualmente devastador. Al menos 171.211 palestinos han resultado heridos, muchos de ellos con lesiones de extrema gravedad. A ello se suma, además, un número indeterminado de víctimas que continúan sepultadas bajo los escombros, sin posibilidad de ser rescatadas ni siquiera contabilizadas, lo que apunta a un balance real aún mayor.

Asimismo, la magnitud de la destrucción material resulta colosal. La ONU estima que la reconstrucción de Gaza costará alrededor de 70.000 millones de dólares, una cifra que refleja con claridad el alcance de la devastación, definida por el organismo como consecuencia de un genocidio israelí. En este contexto, barrios enteros han quedado reducidos a ruinas y el desplazamiento de la población es casi total, lo que ha transformado la vida cotidiana en una lucha constante por la supervivencia.

Una violación constante del alto el fuego

Pese a las expectativas generadas, el alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre, no se ha traducido en una pausa real de la violencia. Por el contrario, desde entonces al menos 411 palestinos han sido asesinados, una cifra que pone seriamente en entredicho la aplicación efectiva del acuerdo sobre el terreno.

De hecho, solo en las últimas 24 horas Israel ha matado al menos a tres palestinos, lo que confirma que la primera fase del pacto, que contemplaba el cese de las hostilidades y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, ha estado marcada por incumplimientos reiterados. Así, pese a lo acordado, los ataques han continuado, vaciando de contenido la tregua y debilitando su credibilidad.

En teoría, la segunda fase del acuerdo fue concebida como un paso hacia la estabilización. Esta etapa prevé la creación de una administración tecnocrática temporal, el inicio de la reconstrucción, la retirada progresiva de las tropas israelíes y el desarme de Hamás. No obstante, mientras persista la violencia sobre el terreno, este tramo del pacto permanece bloqueado, dejando a Gaza atrapada en una tregua sin paz ni garantías reales.

El equipo de Trump “frustrado” con Netanyahu