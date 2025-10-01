En una pequeña pieza de un garaje perdido entre un laberinto de callejones, un grupo de jóvenes debate colectivamente qué historias del barrio contar en el periódico comunitario de la Zona Norte de Medellín, Colombia. Es tan estrecha la sala que están sentados sobre los paquetes de la última edición, apilados en el piso, listos para ser distribuidos.

Debajo de ellos, una de las primeras ediciones del periódico reclama en su contraportada : "En la Comuna 2 no existe una Casa de la Cultura y hay muy pocos espacios públicos para la recreación". Estos jóvenes, habitantes de barrios populares, aún no lo saben pero están sembrando las semillas de lo que ahora, 16 años después, es el centro cultural comunitario más importante de los barrios periféricos de Medellín: la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano , sede del periódico “ Mi Comuna 2 ” y de la Corporación Mi Comuna (organización no gubernamental), que ofrecen talleres comunitarios de teatro, música, comunicación, escritura, audiovisual, educación popular y participación ciudadana.

“El lugar era tan pequeño que cabían los periódicos o cabíamos nosotros, entonces nos acomodamos ahí como pudimos, arriba de los paquetes que luego íbamos a repartir”, recuerda Marcela Londoño Ríos, periodista comunitaria que comenzó sus prácticas como estudiante de Comunicación Social en el 2009 y que años después llegó a ser la directora del periódico y de la ONG.

“Al comienzo, cumplíamos nuestra labor social, pero terminamos haciendo un poco de todo: las reuniones de comité editorial, pensábamos los artículos, la distribución y actividades culturales”, rememora Marcela de esas tardes de pan y chocolate caliente en la casa de Yorlady Benjumea, líder barrial y fundadora de Mi Comuna, que ya proponía las primeras utopías para una población históricamente vulnerada de una Medellín marcada por la desigualdad social, y aún con los resabios de la violencia de otras décadas, que la llegó a convertir en la ciudad más peligrosa del mundo.

Historias de la cotidianeidad





“Acá crecemos con la idea de que hay que irse del barrio porque los medios masivos solo refuerzan el estigma y dicen que está todo mal, hablan de asesinatos, robos, pobreza”, dice Lorena Tamayo, comunicadora social y teatrera.

Henrry Valencia, coordinador de Comunicación Comunitaria, añade que “en ‘Mi Comuna 2’ contamos historias que no aparecen ni siquiera en medios alternativos, por eso el apellido de ‘comunitario’ lo vuelve distintivo. Contamos la historia de la señora que tiene un museo en la sala de su casa; el pregonero con un canto particular para vender mazamorra, o los que bailan danzas afro en la estación del metrocable”. “Nuestro archivo es un repositorio de memorias vivas de la comuna”, destaca.

Con los años, el periódico creció, se sumaron nuevas voces jóvenes. Al tiempo, la ONG amplió su oferta cultural y alcanzó nuevos públicos. “En 2014 llevamos los comités editoriales a las casas de nuestros vecinos, puerta a puerta, y les preguntamos qué historias querían leer en su periódico y qué actividades querían hacer”, cuenta Henrry.

Tenían un público, tenían una oferta cultural, pero no tenían un espacio adecuado: en la Comuna 2 - Santa Cruz, una zona periférica sobre una montaña muy densamente poblada, hay un índice de 2,7 metros cuadrados de espacio público por habitante , 10 veces menos que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante.

Las utopías… inspiradas en Eduardo Galeano





Luego de mucho callejear por los barrios, estos jóvenes soñadores encontraron una vieja casa de ladrillo, semiabandonada y muy deteriorada, que pertenecía a los terrenos de una iglesia cercana, pero con dos pisos y varias salas para dar los talleres, más una amplia terraza que se usa para conciertos, obras de teatro y para la anual Fiesta de la Utopía.