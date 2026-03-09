El ejército israelí lanzó el lunes una nueva ola de ataques aéreos “extensos” contra varias zonas de Irán, incluida la capital, Teherán. En un comunicado, las fuerzas armadas israelíes señalaron que los bombardeos tuvieron como objetivo Teherán, Isfahán y áreas del sur del país, aunque no ofrecieron detalles sobre los blancos específicos.

Medios iraníes informaron que una serie de explosiones sacudió el oeste de Teherán durante la tarde. Según estos reportes, múltiples detonaciones se escucharon en Karaj y en zonas cercanas, mientras que el sonido de aviones de combate fue percibido sobre Shahr-e-Rey, seguido de explosiones sucesivas. En total, en la zona se oyeron entre 10 y 15 explosiones. Además, también se reportaron nuevos ataques aéreos en Isfahán.

Por el momento no existe confirmación oficial sobre los objetivos exactos de esta nueva oleada de bombardeos.

La ofensiva, iniciada el 28 de febrero con ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos, ha dejado más de 1.200 muertos y más de 10.000 heridos, según las autoridades sanitarias iraníes. Entre las víctimas mortales se encuentra el líder Supremo iraní, Alí Jamenei, así como varios altos mandos militares. El Ministerio de Salud de Irán señaló que cerca del 30% de las víctimas son niños. En respuesta, Teherán ha lanzado ataques con misiles y drones contra Israel y contra países de la región que albergan activos militares estadounidenses.

Ministerio de Exteriores descarta negociaciones mientras Israel y EE.UU. sigan atacando

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, descartó la posibilidad de negociaciones mientras el país continúe bajo ataque.

“No tiene sentido hablar de nada que no sea la defensa y represalias contundentes contra los enemigos”, declaró, según la red iraní Student News Network. Baghaei añadió que Irán no mantiene una guerra con sus vecinos de mayoría musulmana, pero afirmó que el país atacará “instalaciones utilizadas por los agresores” en el marco de su defensa legítima.