El ejército israelí lanzó el lunes una nueva ola de ataques aéreos “extensos” contra varias zonas de Irán, incluida la capital, Teherán. En un comunicado, las fuerzas armadas israelíes señalaron que los bombardeos tuvieron como objetivo Teherán, Isfahán y áreas del sur del país, aunque no ofrecieron detalles sobre los blancos específicos.
Medios iraníes informaron que una serie de explosiones sacudió el oeste de Teherán durante la tarde. Según estos reportes, múltiples detonaciones se escucharon en Karaj y en zonas cercanas, mientras que el sonido de aviones de combate fue percibido sobre Shahr-e-Rey, seguido de explosiones sucesivas. En total, en la zona se oyeron entre 10 y 15 explosiones. Además, también se reportaron nuevos ataques aéreos en Isfahán.
Por el momento no existe confirmación oficial sobre los objetivos exactos de esta nueva oleada de bombardeos.
La ofensiva, iniciada el 28 de febrero con ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos, ha dejado más de 1.200 muertos y más de 10.000 heridos, según las autoridades sanitarias iraníes. Entre las víctimas mortales se encuentra el líder Supremo iraní, Alí Jamenei, así como varios altos mandos militares. El Ministerio de Salud de Irán señaló que cerca del 30% de las víctimas son niños. En respuesta, Teherán ha lanzado ataques con misiles y drones contra Israel y contra países de la región que albergan activos militares estadounidenses.
Ministerio de Exteriores descarta negociaciones mientras Israel y EE.UU. sigan atacando
Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, descartó la posibilidad de negociaciones mientras el país continúe bajo ataque.
“No tiene sentido hablar de nada que no sea la defensa y represalias contundentes contra los enemigos”, declaró, según la red iraní Student News Network. Baghaei añadió que Irán no mantiene una guerra con sus vecinos de mayoría musulmana, pero afirmó que el país atacará “instalaciones utilizadas por los agresores” en el marco de su defensa legítima.
El portavoz también negó que Irán haya atacado a Türkiye, Azerbaiyán o la isla de Chipre, y aseguró que esas acusaciones responden a lo que calificó como “ataques de falsa bandera”.
Ataques iraníes en Israel
Los servicios de emergencia informaron que un hombre murió y otro resultó gravemente herido en el centro del país tras la caída de metralla después de que misiles fueran lanzados desde Irán. Según la organización de emergencias Magen David Adom (MDA), la víctima mortal tenía alrededor de 40 años y falleció pese a los intentos de reanimación.
Miles de personas juran lealtad al nuevo líder Supremo, Mojtaba Jamenei: reporte
Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, miles de personas se reunieron en la capital iraní para jurar lealtad a su sucesor, Mojtaba Jamenei, según informó la agencia de noticias AFP.
La multitud se congregó en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, portando banderas de Irán y retratos de Mojtaba Jamenei, quien fue designado el domingo como nuevo líder supremo del país por la Asamblea de Expertos de Irán.