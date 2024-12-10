Nadie sabe a ciencia cierta en la ciudad de Buenos Aires cuándo nació el fileteado, esa forma tradicional de pintar que en los primeros tiempos adornaba los coches de caballo, para la década de 1970 estuvo prohibido y para el 2015 había florecido tanto que la UNESCO lo declaró patrimonio inmaterial de la humanidad.

Los primeros fileteadores eran inmigrantes italianos, que decoraban carros comerciales con frases, sinuosos adornos, y un estilo de ángeles y espirales que acabaría siendo uno de los emblemas pictóricos más reconocidos de la Argentina.

Ahora bien, ¿cómo el fileteado porteño pasó a rendirle homenaje a las víctimas palestinas en medio del genocidio que sucede ahora mismo en Gaza? Esa es otra historia.

De La Plata a Palestina

Todo empezó con una agrupación artística llamada Awkache, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Un colectivo de músicos, diseñadores, muralistas, y, por supuesto, fileteadores. En realidad no es una agrupación que se limita a lo artístico, pues sus miembros ponen el corazón y vuelcan su talento allí donde ven una herida social por sanar.

Por lo pronto, nunca le dieron la espalda al horror en Gaza. Al contrario: hicieron murales de denuncia, mesas gráficas en las marchas, lecturas de poesía, campañas de comunicación.

Un día, como memoria del brutal asedio en Gaza, decidieron llevarle una obra de fileteado porteño al embajador de Palestina en la Argentina. El diplomático quedó asombrado. Le pareció un hallazgo: hermanar la solidaridad de un pueblo con otro, a través de una de sus representaciones artísticas más propias y porteñas.

Y el diplomático les dio una idea: ¿por qué no honrar a las víctimas del asedio de Israel en Gaza con una muestra pictórica de fileteado, ese arte que palpita en el corazón de todos los argentinos, en la propia embajada? Y así fue.

De manera que este noviembre organizaron la muestra titulada “Fileteado por Palestina Libre”. Nunca antes se había hecho algo así. El fileteado, que en sus orígenes se disputaba a punta de colores y ornamentos para ver qué negocio atraía más la vista de los vecinos, ahora se teñía de rojo para rescatar del olvido una limpieza étnica que, en Latinoamérica, suele pasarse por alto.

Las paredes de la embajada de Palestina dan sostén a 33 obras de 30 artistas. Una más conmovedora que otra. Dragones, pájaros, sandías, llaves que recogen la memoria de esas otras llaves de los palestinos desplazados de sus hogares, y rostros dolidos por el azote huracanado del exterminio. Frases tan simples como urgentes: “Defender la paz es defender la vida”. “Basta de genocidio”. “No más infancias robadas. Palestina libre”. La verdad más brutal en clave de fileteado.

El fileteado, una poderosa herramienta para sensibilizar

“Nos mueve el dolor profundo de un pueblo que está siendo desaparecido”, cuenta Beto Yapan, uno de los fundadores de la agrupación Awkache y una de las mentes creativas detrás del evento. “Hoy lo hacemos con los pinceles de fileteado en las manos. Creemos fuertemente que los pueblos apoyan a Palestina y le dicen ‘basta’ al genocidio. Aunque sabemos que las condenas deberían venir de parte de los gobiernos y medios poderosos de comunicación, que son sirvientes del estado terrorista de Israel y sus socios del mal”, sostiene.

Yapan está feliz de que, desde su agrupación, el fileteado haya descubierto un camino de denuncia y memoria. “Encontramos en el fileteado una herramienta muy poderosa para poder comunicar y sensibilizar”, explica. “Un arte popular decorativo, nacido en la calle, realizado por y para trabajadores, hoy suma el compromiso de poder contar realidades. Esta exposición potencia esos colores vibrantes del fileteado, y ayuda a visibilizar este genocidio en marcha”, añade.