TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan recibe al primer ministro de Pakistán en Estambul y promete fortalecer lazos bilaterales
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, para impulsar el comercio, la seguridad y la cooperación regional entre los dos países.
Erdogan recibe al primer ministro de Pakistán en Estambul y promete fortalecer lazos bilaterales
El encuentro de los dos mandatarios en Estambul buscó profundizar los lazos entre Türkiye y Pakistán, en los sectores de comercio, defensa, conectividad. También hablaron sobre la situación en Gaza. / Turkish Communications Directorate
26 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la Oficina Presidencial del Palacio Dolmabahce en Estambul. Los dos mandatarios reafirmaron su compromiso en fortalecer la cooperación bilateral en diversos sectores.

La reunión de este domingo se centró en reforzar las relaciones de ambos países, así como en abordar los principales acontecimientos regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El presidente Erdogan enfatizó la importancia de trabajar para alcanzar el objetivo común de expandir el volumen comercial entre las dos naciones a 5.000 millones de dólares. "Seguiremos tomando medidas para alcanzar nuestro objetivo comercial y profundizar la colaboración en energía, transporte y defensa", le dijo Erdogan a Sharif durante las conversaciones, según citó la Dirección de Comunicaciones.

Cooperación más estrecha en antiterrorismo y conectividad

El mandatario turco subrayó la importancia de una mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo, incluyendo el intercambio de información de inteligencia, la capacitación y el apoyo tecnológico. En ese sentido señaló que dicha solidaridad beneficia tanto a Türkiye como a Pakistán.

RelacionadoTürkiye y Pakistán buscan reforzar lazos durante la visita de Erdogan

Destacando la conectividad regional, Erdogan insistió en la importancia de mejorar la eficiencia y operatividad de la línea ferroviaria Estambul-Teherán-Islamabad, al subrayar su potencial para impulsar el comercio y la integración regionales.

RECOMENDADOS

En el sector educativo, el líder turco instó a adoptar medidas concretas que puedan enriquecer aún más los lazos bilaterales y promover el intercambio interpersonal a largo plazo.

Postura compartida sobre Palestina y la estabilidad regional

El presidente Erdogan también expresó su agradecimiento por la postura de principios de Pakistán sobre la cuestión palestina.

Informó al primer ministro Sharif sobre los esfuerzos continuos de Türkiye para garantizar que la ayuda humanitaria urgente llegue a Gaza, en medio del conflicto persistente en la región.

A la reunión de alto nivel asistieron importantes funcionarios turcos, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa, Yasar Guler; el director de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin; el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun; el asesor jefe de Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kilic; y el comandante de las Fuerzas Terrestres Turcas, Selcuk Bayraktaroglu.

La visita marca un nuevo capítulo en las largas relaciones fraternales entre Türkiye y Pakistán, cimentadas en la confianza mutua, la afinidad cultural y la colaboración estratégica.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato