Latinoamérica fue uno de los ejes principales que marcó el discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump, ante el Congreso este martes. En el mensaje anual sobre el Estado de la Unión, Trump jugó varias cartas, entre ellas inmigración, control fronterizo, lucha contra el narcotráfico y, como pieza clave, Venezuela.

Durante una intervención de una hora y 48 minutos –que rompió el récord de la más larga en la historia para este discurso–, el mandatario proclamó el inicio de una “edad de oro para Estados Unidos”, y defendió con énfasis su primer año de regreso en la Casa Blanca. Trump buscó exhibir logros económicos, avances en materia de seguridad y un giro en política exterior que contrasta con administraciones anteriores.

En ese marco, advirtió que responderá a cualquier amenaza contra los intereses nacionales, incluidas las provenientes de América Latina. “Estamos restaurando la seguridad y el dominio estadounidense en el hemisferio occidental para proteger nuestros intereses”, indicó.

Estos son los principales puntos de su discurso respecto a América Latina.

Venezuela

Venezuela ocupó un lugar central en el mensaje presidencial. Primero, Trump comenzó recordando la operación militar de Washington que, en enero pasado, culminó con la captura y traslado a la fuerza del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro. No dudó en calificarla como “impresionante”.

El mandatario insistió en que su gobierno trabaja “estrechamente” con la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de “impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente”.

Trump también calificó a Venezuela como “nuestro nuevo amigo y socio”, y destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano al mercado estadounidense, una cifra que vinculó a la cooperación entre ambos gobiernos.

Relacionado TRT Español - EE.UU. suaviza restricciones petroleras en Venezuela con licencias para cinco multinacionales

En ese tramo del discurso, Trump aprovechó para presentar a Enrique Márquez, opositor venezolano recientemente excarcelado. Su presencia, anunciada teatralmente por el mandatario mientras Márquez ingresaba a la sala y se reunía por sorpresa con su familia, ofició como un refuerzo a la narrativa de logros de su gestión, ilustrando lo que el presidente señala como resultados de la política exterior de Washington hacia Venezuela.

Seguridad fronteriza e inmigración

Otro de los ejes centrales del discurso fue la seguridad fronteriza. Apenas comenzó su intervención en el Capitolio, Trump aseguró que Estados Unidos tiene hoy “la frontera más sólida y segura de su historia”, y luego afirmó que en los últimos nueve meses no se había registrado el ingreso de ningún inmigrante indocumentado.

También propuso nuevas restricciones, como impedir que los estados otorguen licencias de conducir a personas sin estatus migratorio regular. Además, reclamó al Congreso más fondos para la seguridad fronteriza y nacional.