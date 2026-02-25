Latinoamérica fue uno de los ejes principales que marcó el discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump, ante el Congreso este martes. En el mensaje anual sobre el Estado de la Unión, Trump jugó varias cartas, entre ellas inmigración, control fronterizo, lucha contra el narcotráfico y, como pieza clave, Venezuela.
Durante una intervención de una hora y 48 minutos –que rompió el récord de la más larga en la historia para este discurso–, el mandatario proclamó el inicio de una “edad de oro para Estados Unidos”, y defendió con énfasis su primer año de regreso en la Casa Blanca. Trump buscó exhibir logros económicos, avances en materia de seguridad y un giro en política exterior que contrasta con administraciones anteriores.
En ese marco, advirtió que responderá a cualquier amenaza contra los intereses nacionales, incluidas las provenientes de América Latina. “Estamos restaurando la seguridad y el dominio estadounidense en el hemisferio occidental para proteger nuestros intereses”, indicó.
Estos son los principales puntos de su discurso respecto a América Latina.
Venezuela
Venezuela ocupó un lugar central en el mensaje presidencial. Primero, Trump comenzó recordando la operación militar de Washington que, en enero pasado, culminó con la captura y traslado a la fuerza del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro. No dudó en calificarla como “impresionante”.
El mandatario insistió en que su gobierno trabaja “estrechamente” con la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de “impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente”.
Trump también calificó a Venezuela como “nuestro nuevo amigo y socio”, y destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano al mercado estadounidense, una cifra que vinculó a la cooperación entre ambos gobiernos.
En ese tramo del discurso, Trump aprovechó para presentar a Enrique Márquez, opositor venezolano recientemente excarcelado. Su presencia, anunciada teatralmente por el mandatario mientras Márquez ingresaba a la sala y se reunía por sorpresa con su familia, ofició como un refuerzo a la narrativa de logros de su gestión, ilustrando lo que el presidente señala como resultados de la política exterior de Washington hacia Venezuela.
Seguridad fronteriza e inmigración
Otro de los ejes centrales del discurso fue la seguridad fronteriza. Apenas comenzó su intervención en el Capitolio, Trump aseguró que Estados Unidos tiene hoy “la frontera más sólida y segura de su historia”, y luego afirmó que en los últimos nueve meses no se había registrado el ingreso de ningún inmigrante indocumentado.
También propuso nuevas restricciones, como impedir que los estados otorguen licencias de conducir a personas sin estatus migratorio regular. Además, reclamó al Congreso más fondos para la seguridad fronteriza y nacional.
El tema migratorio profundizó el choque con los legisladores demócratas presentes. Además de que decenas de congresistas no asistieron a la sesión, en protesta por la política migratoria rígida del gobierno y el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), durante el discurso hubo abucheos, interrupciones y cruces directos.
La tensión escaló cuando Trump criticó a los demócratas por oponerse a sus medidas de inmigración. En respuesta, la congresista Ilhan Omar intervino. "Ustedes han matado a estadounidenses", gritó Omar, refiriéndose a la muerte de dos personas a manos de agentes federales enviados a Minneapolis el mes pasado.
Drogas y narcotráfico
En otro tramo del discurso, Trump aseguró que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos cayó un 56% en el último año, una cifra que calificó como récord.
El presidente también afirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses desempeñaron un papel clave para que las fuerzas de seguridad de México localizaran y mataran este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Hemos derrocado a uno de los capos más siniestros de los cárteles, como lo vieron ayer”, mencionó el mandatario, aunque no dio más información o de qué manera influyó Washington en la operación.
Horas antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la operación incluyó intercambio de información con Estados Unidos, pero sin participación en el territorio por parte de Washington. Así, remarcó que se realizó bajo los principios de respeto a la soberanía nacional y cooperación sin subordinación.
Ataques a embarcaciones
Además, Trump celebró la intensa campaña que su gobierno mantuvo el último año contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, a las que acusa de participar en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Trump destacó los ataques contra supuestos “barcos narco” y aseguró que permitieron frenar “cantidades récord de droga”. “Ya nadie quiere salir a pescar”, afirmó.
Desde el 2 de septiembre, Washington ha lanzado al menos 44 ataques contra embarcaciones sospechosas, que dejaron más de 150 muertos. Las operaciones generaron fuertes críticas en el Congreso y entre expertos legales, que cuestionan la falta de debido proceso y la legalidad de los ataques en aguas internacionales.