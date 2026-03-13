En un mensaje de solidaridad con la población del Líbano que ha quedado bajo el fuego de Israel, el Gobierno de España condenó los “intensos ataques” diarios de Tel Aviv contra el país, especialmente en zonas densamente pobladas de Beirut, la capital. Advirtiendo sobre la cantidad de víctimas que han dejado los bombardeos, Madrid señaló que estos también plantean el riesgo de intensificar aún más el conflicto en Oriente Medio.

A través de un comunicado , el Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó “su máxima preocupación por el grave deterioro de la situación en Líbano”​. También rechazó los ataques del grupo libanés Hezbollah contra Israel, advirtiendo que tales acciones “pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento“.

Justamente, esta nueva ofensiva de Tel Aviv se produce luego de que Hezbollah respondiera lanzando cohetes y drones hacia el norte de Israel el pasado 2 de marzo, tras los ataques conjuntos contra Irán a manos de las fuerzas estadounidenses e israelíes, que desataron la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Esos bombardeos mataron al líder Supremo iraní, Alí Jamenei, y en respuesta Hezbollah juró vengar su muerte. Con esto, además se rompió un frágil alto al fuego de 15 meses en Líbano, que Israel había violado innumerables veces.

“El pueblo libanés no puede ser rehén”