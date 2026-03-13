En un mensaje de solidaridad con la población del Líbano que ha quedado bajo el fuego de Israel, el Gobierno de España condenó los “intensos ataques” diarios de Tel Aviv contra el país, especialmente en zonas densamente pobladas de Beirut, la capital. Advirtiendo sobre la cantidad de víctimas que han dejado los bombardeos, Madrid señaló que estos también plantean el riesgo de intensificar aún más el conflicto en Oriente Medio.
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó “su máxima preocupación por el grave deterioro de la situación en Líbano”. También rechazó los ataques del grupo libanés Hezbollah contra Israel, advirtiendo que tales acciones “pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento“.
Justamente, esta nueva ofensiva de Tel Aviv se produce luego de que Hezbollah respondiera lanzando cohetes y drones hacia el norte de Israel el pasado 2 de marzo, tras los ataques conjuntos contra Irán a manos de las fuerzas estadounidenses e israelíes, que desataron la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Esos bombardeos mataron al líder Supremo iraní, Alí Jamenei, y en respuesta Hezbollah juró vengar su muerte. Con esto, además se rompió un frágil alto al fuego de 15 meses en Líbano, que Israel había violado innumerables veces.
“El pueblo libanés no puede ser rehén”
En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, escribió en un mensaje de X que “Líbano vive un momento dramático de su historia. Israel debe cesar sus bombardeos. Hezbolá tiene que parar sus ataques. El pueblo libanés no puede ser el rehén de un conflicto externo”. Y en una segunda publicación sostuvo que “las infraestructuras civiles deben ser preservadas. Líbano se merece un futuro de estabilidad, paz y prosperidad”.
De manera similar, en el comunicado se insta a todas las partes a evitar medidas que puedan intensificar el conflicto. Por lo que el Gobierno de España exigió el fin de las acciones contra Líbano, así como el pleno respeto de su soberanía e integridad territorial.
La declaración además rechazó la orden emitida por las fuerzas israelíes para evacuar a la población civil al sur del río Zahrani, calificándola de “ilegal e injustificada” y de “completamente desproporcionada y contraria al derecho internacional”. Madrid insistió en la necesidad de prevenir mayores daños a la población civil.
Paquete de ayuda humanitaria
Ante el empeoramiento de la situación humanitaria en Líbano, España anunció un nuevo paquete de ayuda financiera de 9 millones de euros (unos 10,3 millones de dólares) para apoyar a la población de ese país y contribuir a paliar la creciente crisis de refugiados. A lo que se sumó el llamado para que todas las partes garanticen la seguridad de las fuerzas de paz de la ONU desplegadas en el país.
Según el ministro de Salud de Líbano, Rakan Nasser El Din, los ataques han matado a 687 personas, entre ellos 98 niños, y herido a otras 1.774.