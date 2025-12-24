El primer ministro de Libia, Abdulhamid Dbeibeh, anunció que el jefe del Estado Mayor del ejército del país y otros cuatro altos funcionarios murieron en un trágico accidente aéreo cuando regresaban de una visita oficial en Türkiye, durante la noche de este martes.

A través de una publicación en X, Dbeibeh declaró que recibió la noticia "con profunda pena", confirmando la pérdida del teniente general Mohammad al-Haddad y cuatro miembros de su delegación. Además de Al-Haddad, entre los fallecidos se encuentran el jefe de las fuerzas terrestres, el director de la autoridad de fabricación militar, un asesor y un fotógrafo de la oficina de prensa.

De acuerdo al primer ministro, el accidente se produjo cuando la delegación libia volaba de regreso tras un viaje a Ankara, la capital de Türkiye. Sin embargo, no proporcionó mayor información sobre lo ocurrido.

Calificando las muertes como una gran pérdida para la nación y las fuerzas armadas, Dbeibeh afirmó que Libia había perdido a hombres que sirvieron a su país con "sinceridad, disciplina y compromiso nacional". Luego, ofreció sus condolencias a sus familias, colegas militares y al pueblo libio en general.

Además, el Gobierno de la Unidad Nacional de Libia declaró tres días de luto nacional para honrarr a los fallecidos. En un comunicado emitido también el martes, el gobierno expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a sus colegas de las Fuerzas Armadas Libias.

Durante los tres días de luto, las banderas de todas las instituciones estatales ondearán a media asta, mientras que las ceremonias y celebraciones oficiales se suspenderán, según el comunicado.

Türkiye avanza en esfuerzos de recuperación e investigación

Por su parte, el ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya, había anunciado previamente que los restos del avión accidentado se encontraron en el distrito Haymana de Ankara. Yerlikaya señaló horas antes el martes que el contacto con la aeronave se perdió poco después de su despegue del Aeropuerto de Esenboga.

En la plataforma turca NSosyal, el ministro indicó que el avión ejecutivo tipo Falcon 50 –con matrícula 9H-DFJ– despegó a las 8:10 p.m., hora local, y que la comunicación se interrumpió aproximadamente a las 8:52 p.m.

Además, detalló que la aeronave había transmitido una notificación de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana, un distrito en el sur de Ankara. "Sin embargo, no se pudo establecer contacto con la aeronave tras la señal de emergencia inicial", agregó.