ESPAÑA
4 min de lectura
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
El ministro de Asuntos Exteriores de España instó a la Unión Europea a suspender la venta de armas a Israel, mientras continúa la ofensiva en Gaza. También pidió reactivar el diálogo sobre el programa nuclear de Irán.
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares este miércoles. / EFE
18 de junio de 2025

En medio de un rechazo internacional cada vez más pronunciado contra el genocidio de Israel en Gaza, España intensificó su presión diplomática para que la Unión Europea imponga un embargo de armas a Tel Aviv. 

"Somos el mayor socio comercial de Israel en el mundo, la Unión Europea. Debemos imponer, a nuestros socios europeos, un embargo de armas, no vender armas a Israel mientras dure esta guerra", sostuvo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en conversación con Bloomberg TV. 

Y luego añadió que el bloque debería actuar como lo hizo tras la operación militar de Rusia en Ucrania durante 2022. “Debemos imponer, como hicimos tras la invasión rusa de Ucrania, un embargo de armas. No deberíamos vender armamento a Israel”, reiteró.

Las declaraciones de Albares van en línea con las reiteradas condenas que el Gobierno de España ha elevado ante la comunidad internacional por la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza. Justamente, la semana pasada, Albares instó a los países miembros de la ONU  a apoyar una resolución que condena el bloqueo israelí sobre el enclave, y la violencia ejercida en los territorios palestinos ocupados.

“Queremos que todas las naciones alcen la voz contra el bloqueo inhumano que Israel está imponiendo sobre Gaza, un bloqueo a la ayuda humanitaria, a los alimentos, a los medicamentos”, declaró el ministro al canal RTVE antes de la votación convocada en la Asamblea General de la ONU. “Queremos que todos nos unamos para denunciar una guerra que no tiene otro objetivo que causar muerte y sufrimiento y convertir Gaza en un cementerio gigante”, insistió.

El texto, aprobado el pasado 15 de junio con 149 votos a favor y 12 en contra, exige un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la entrada sin condiciones de ayuda humanitaria en el enclave. 

Ese día, Albares reiteró el compromiso de España con el fin de las hostilidades en Gaza y con una solución basada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina. “España seguirá trabajando por el alto el fuego en Gaza y por la solución de los dos Estados”, aseguró.

"Unimos fuerzas para la contención de todos y para la paz. Estamos comprometidos con el Estado de Palestina y con parar la guerra inhumana en Gaza", publicó Albares en su perfil de la red social X

RECOMENDADOS

La brutal ofensiva de Israel contra el enclave ha matado a más de 55.500 personas y ha devastado a gran parte del territorio, mientras la población sufre una hambruna a niveles drásticos por el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria desde principios de marzo. 

RelacionadoTRT Global - EE.UU. evalúa acción militar contra Irán mientras Israel impulsa su intervención, revelan reportes

Llamado a la contención con Irán

En su entrevista con Bloomberg TV, Albares también lamentó que no haya señales de desescalada entre Israel e Irán, y alertó sobre el riesgo que esto representa para la estabilidad de todo Oriente Medio. En ese contexto, defendió la necesidad de reactivar el diálogo diplomático con Teherán respecto a su programa nuclear y reiteró el compromiso de Madrid con la no proliferación y la paz en la región.

"Ahora mismo, necesitamos reducir este intercambio de misiles y bombas entre Israel e Irán, y garantizar que todo lo relacionado con el programa nuclear iraní se resuelva adecuadamente", declaró.

El conflicto entre Tel Aviv y Teherán se desató desde el pasado viernes, cuando Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra instalaciones militares y nucleares en territorio iraní. Teherán respondió con una ofensiva armada que ha dejado decenas de víctimas a ambas partes. 

Según fuentes israelíes, los misiles lanzados por Irán han provocado al menos 24 muertos y cientos de heridos en territorio israelí. Por su parte, las autoridades iraníes aseguran que los bombardeos israelíes causaron 224 muertos y más de mil heridos. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato