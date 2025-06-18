En medio de un rechazo internacional cada vez más pronunciado contra el genocidio de Israel en Gaza, España intensificó su presión diplomática para que la Unión Europea imponga un embargo de armas a Tel Aviv.

"Somos el mayor socio comercial de Israel en el mundo, la Unión Europea. Debemos imponer, a nuestros socios europeos, un embargo de armas, no vender armas a Israel mientras dure esta guerra", sostuvo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en conversación con Bloomberg TV.

Y luego añadió que el bloque debería actuar como lo hizo tras la operación militar de Rusia en Ucrania durante 2022. “Debemos imponer, como hicimos tras la invasión rusa de Ucrania, un embargo de armas. No deberíamos vender armamento a Israel”, reiteró.

Las declaraciones de Albares van en línea con las reiteradas condenas que el Gobierno de España ha elevado ante la comunidad internacional por la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza. Justamente, la semana pasada, Albares instó a los países miembros de la ONU a apoyar una resolución que condena el bloqueo israelí sobre el enclave, y la violencia ejercida en los territorios palestinos ocupados.

“Queremos que todas las naciones alcen la voz contra el bloqueo inhumano que Israel está imponiendo sobre Gaza, un bloqueo a la ayuda humanitaria, a los alimentos, a los medicamentos”, declaró el ministro al canal RTVE antes de la votación convocada en la Asamblea General de la ONU. “Queremos que todos nos unamos para denunciar una guerra que no tiene otro objetivo que causar muerte y sufrimiento y convertir Gaza en un cementerio gigante”, insistió.

El texto, aprobado el pasado 15 de junio con 149 votos a favor y 12 en contra, exige un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la entrada sin condiciones de ayuda humanitaria en el enclave.

Ese día, Albares reiteró el compromiso de España con el fin de las hostilidades en Gaza y con una solución basada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina. “España seguirá trabajando por el alto el fuego en Gaza y por la solución de los dos Estados”, aseguró.

"Unimos fuerzas para la contención de todos y para la paz. Estamos comprometidos con el Estado de Palestina y con parar la guerra inhumana en Gaza", publicó Albares en su perfil de la red social X