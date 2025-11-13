TÜRKİYE
Türkiye repatria a los soldados fallecidos en accidente de avión de carga
El Ministerio de Defensa turco confirmó que los restos de los 20 soldados turcos fallecidos en el accidente aéreo en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán fueron recuperados. Mientras, continúa la investigación sobre las causas del incidente.
Imágenes del accidente de avión / AP
13 de noviembre de 2025

Tras el trágico accidente del avión de carga militar ocurrido el martes, en el que perdieron la vida 20 soldados turcos, el Ministerio de Defensa de Türkiye confirmó la recuperación de todos los cuerpos y anunció su inmediata repatriación. La aeronave se estrelló mientras regresaba al país desde Azerbaiyán, cerca de la frontera con Georgia.

En una rueda de prensa este jueves, el ministerio brindó los más recientes detalles sobre la investigación del accidente. Informó que, de momento, el registrador de datos de vuelo y el registrador de datos de voz de cabina de la aeronave han sido ambos llevados a Türkiye para análisis, y actualmente están siendo examinados en la capital, Ankara.

El ministerio también dijo que las cuentas de redes sociales que dieron las identidades de los soldados fallecidos antes de los anuncios oficiales fueron identificadas, y se ha iniciado acción legal contra ellas.

Además, anunció que a partir de este miércoles las operaciones de las aeronaves C-130 —el tipo de avión involucrado en el accidente— han sido suspendidas temporalmente. Los vuelos se reanudarán solo después de que se completen inspecciones técnicas detalladas.

También detalló que la aeronave transportaba personal y equipo de mantenimiento, y confirmó que no llevaba municiones a bordo.

Los funcionarios agregaron que es demasiado pronto para determinar la causa del accidente, y que la investigación en curso aclarará las circunstancias.

Respondiendo a las preocupaciones sobre el estado de la aeronave, el ministerio dijo que el avión recibía mantenimiento regular.

Por otra parte, el miércoles, durante una reunión de los jefes provinciales del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK) en Ankara, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias, y dijo que la caja negra del avión había sido recuperada y que ahora se está llevando a cabo una investigación detallada.

"El trabajo en curso en el lugar del accidente está siendo monitoreado de cerca, y todas las investigaciones necesarias se llevarán a cabo meticulosamente para aclarar todos los aspectos del incidente", dijo el presidente.

Erdogan enfatizó que el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección de Comunicaciones de Türkiye continuarán proporcionando actualizaciones periódicas sobre la situación.

También advirtió a los ciudadanos que permanezcan atentos contra la desinformación sobre el accidente, advirtiendo contra aquellos que "se rebajan a la política sucia".


FUENTE:TRT Español y agencias
