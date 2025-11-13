Tras el trágico accidente del avión de carga militar ocurrido el martes, en el que perdieron la vida 20 soldados turcos, el Ministerio de Defensa de Türkiye confirmó la recuperación de todos los cuerpos y anunció su inmediata repatriación. La aeronave se estrelló mientras regresaba al país desde Azerbaiyán, cerca de la frontera con Georgia.

En una rueda de prensa este jueves, el ministerio brindó los más recientes detalles sobre la investigación del accidente. Informó que, de momento, el registrador de datos de vuelo y el registrador de datos de voz de cabina de la aeronave han sido ambos llevados a Türkiye para análisis, y actualmente están siendo examinados en la capital, Ankara.

El ministerio también dijo que las cuentas de redes sociales que dieron las identidades de los soldados fallecidos antes de los anuncios oficiales fueron identificadas, y se ha iniciado acción legal contra ellas.

Además, anunció que a partir de este miércoles las operaciones de las aeronaves C-130 —el tipo de avión involucrado en el accidente— han sido suspendidas temporalmente. Los vuelos se reanudarán solo después de que se completen inspecciones técnicas detalladas.

También detalló que la aeronave transportaba personal y equipo de mantenimiento, y confirmó que no llevaba municiones a bordo.

Relacionado TRT Español - Veinte soldados turcos mueren en accidente de avión militar en Georgia, según Ministerio de Defensa

Los funcionarios agregaron que es demasiado pronto para determinar la causa del accidente, y que la investigación en curso aclarará las circunstancias.