A comienzos de esta semana, el Ejército sirio recuperó de manos del grupo terrorista YPG la tumba de Suleimán Shah, una figura icónica de la historia turca que se remonta al siglo XIII, en el norte de Siria.

Las fuerzas sirias retomaron la zona horas antes de que entrara en vigor, el 20 de enero, el alto el fuego a nivel nacional entre el gobierno de Ahmed al-Sharaa y el YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK.

Este hecho tuvo lugar en la provincia siria de Alepo, escenario de una intensa guerra civil durante catorce años bajo el régimen despótico de Bashar al-Assad.

El sitio de la tumba de Suleimán Shah es un pequeño exclave, territorio soberano de Türkiye dentro de Siria, situado a orillas del río Éufrates, a unos 27 kilómetros de la frontera turca.

El lugar simboliza las raíces otomanas y el orgullo nacional para el pueblo turco. Suleimán Shah es el abuelo de Osman I, fundador del Imperio otomano, que durante siglos gobernó vastos territorios repartidos entre Europa, Asia y África, con capital en la actual Estambul.

Aunque el área de la tumba se encuentra ahora bajo control del Ejército sirio, su soberanía permanece intacta en manos del Estado turco conforme a tratados internacionales.

“Durante el periodo otomano, la tumba fue un lugar de visita. Pero en el siglo XX se convirtió en una cuestión de soberanía que trascendía las fronteras nacionales”, explica a TRT World Ebubekir Ceylan, profesor de historia otomana y presidente de la Asociación de Académicos y Autores de Países Islámicos.

“Es territorio turco”

La operación militar se produjo en un momento crítico de la evolución de Siria tras Assad, mientras el gobierno de al-Sharaa consolida su poder en medio de enfrentamientos con el grupo terrorista YPG.

Las tropas sirias avanzaron hacia el norte desde Sarrin, una localidad del norte del país, y cercaron la zona de Karakozak, asegurando el emplazamiento de la tumba.

Sin embargo, el acceso al complejo permanece limitado debido a la intensa colocación de minas por parte de los combatientes del YPG en retirada. Las labores de desminado continúan.

Medios turcos celebraron la operación militar por dejar el histórico enclave “completamente libre de elementos terroristas”.

“La tumba de nuestro antepasado Suleimán Shah en Karakozak ha sido completamente liberada de terroristas… Protegerla de ahora en adelante es un deber de honor y de patria. Estas tierras son territorio turco y seguirán siendo turcas”, declaró el comandante militar Seyf Polat-Ebubekir en un video difundido en X desde la región.

La alegría pública ante la recuperación de este lugar sagrado refleja su duradera importancia geopolítica.

Selim Han Yeniacun, profesor adjunto de la Universidad de Marmara, en Estambul, señala a TRT World que Suleimán Shah ocupa un lugar único en la memoria colectiva turca.

“Más que un vínculo genealógico, Shah representa el espíritu de migración, construcción del Estado y resiliencia que define la identidad turca”, afirma.

Como único exclave de Türkiye, este territorio liberado representa un fragmento de soberanía fuera de las fronteras nacionales. El sitio de la tumba está protegido por el Tratado de Ankara de 1921 y el Tratado de Lausana de 1923, que reconocen el derecho de Türkiye a izar su bandera y mantener guardias allí.

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, y el ministro de Defensa, Yasar Guler, han expresado su respaldo a las operaciones antiterroristas de Siria, al considerarlas extensiones de los intereses de seguridad de Türkiye.

Entre reubicaciones, la tumba sobrevive

La tumba de Suleimán Shah ha sobrevivido a dos reubicaciones, lo que refleja la determinación de Türkiye de preservar la historia otomana pese a los desafíos geopolíticos.

Originalmente, el mausoleo fue construido cerca del castillo de Qal’at Ja’bar, a orillas del Éufrates, en la actual gobernación siria de Raqqa, en el siglo XIII.