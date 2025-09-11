Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, marcará la historia del país al ser el primer exmandatario declarado culpable por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985). En un juicio –también histórico y que atrajo la atención tanto dentro como fuera de la nación– el Supremo Tribunal Federal alcanzó este jueves una mayoría de tres votos para condenarlo por haber liderado una “organización criminal” que buscaba a invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 e impedir la toma de posesión de Luiz Inázio Lula da Silva, ante quien perdió en los comicios.

La juez Cármen Lúcia Antones votó por a favor de la condena: “Bolsonaro practicó los crímenes imputados", señaló. Su decisión le da al Supremo Tribunal una mayoría de 3 a 1, para que dicha corte adopte formalmente el fallo. Además, todavía debe votar el quinto magistrado del caso. Cristiano Zanin. Después de esta instancia, los magistrados deberán decidir la pena, que puede sumar hasta 43 años de prisión.

Bolsonaro enfrenta cinco cargos: además del intento de golpe, se lo juzga por participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y dos delitos vinculados con la destrucción de bienes públicos. Según la investigación de la Fiscalía, el presunto complot en el que participó el exmandatario incluía un plan para asesinar al presidente electo, a su vicepresidenta y a un juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, como parte de una estrategia mayor destinada a mantener a Bolsonaro en el poder. Según los fiscales, el golpe no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos militares.

Relacionado TRT Global - ¿Qué puede pasar con Jair Bolsonaro? Radiografía del juicio histórico que mantiene en vilo a Brasil

La acusación incluye su rol en la instigación de los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia reclamando una insurrección militar para derrocar a Lula.

El exmandatario, de 70 años, y siete excolaboradores —incluidos varios altos militares— podrían enfrentar penas que rondan los 40 años de prisión.

Por su parte, Bolsonaro, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, ha insistido en su inocencia y se considera víctima de una "persecución política". Actualmente, está bajo prisión domiciliaria y se ha ausentado de las audiencias en el tribunal por cuestiones de salud, de acuerdo a sus abogados.