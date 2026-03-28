Mientras el mundo mira con preocupación la escalada en Oriente Medio tras la guerra que Israel y EE.UU. lanzaron contra Irán, la situación de los palestinos en Gaza continúa siendo devastadora. Y amenaza con empeorar ante la insistencia de Tel Aviv de, según un reporte, convertir lo que se conoce como la “línea amarilla” en Gaza en una frontera permanente, tomando control de una mayor parte del enclave.

Según informó el diario israelí Haaretz el jueves, la línea se ha convertido efectivamente en una zona de separación fija en el terreno, mientras el ejército amplía su invasión mediante la instalación de 32 puestos militares y la construcción de una barrera terrestre que se extiende unos 17 kilómetros.

El reporte añade que la línea, inicialmente presentada como una fase temporal antes de una retirada más amplia de Gaza, ha visto una consolidación progresiva en los últimos meses.

De acuerdo con Haaretz, la “línea amarilla” se ha convertido en un eje central de la ocupación militar israelí dentro del enclave, en medio de ataques continuos en sus alrededores. El diario indicó que más de 200 palestinos han muerto cerca de la línea en los últimos meses, sin proporcionar más detalles.

Límite simbólico dentro de Gaza

La “línea amarilla” es un límite simbólico dentro de Gaza al que las fuerzas israelíes se retiraron temporalmente bajo el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, separando las áreas bajo ocupación israelí de las zonas donde los palestinos pueden estar presentes.

El 17 de febrero, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Israel no se movería “ni un milímetro” de la línea hasta que Hamás estuviera desarmado.

Las fuerzas israelíes han violado diariamente el alto el fuego vigente. El total de palestinos fallecidos por la ofensiva de Israel en Gaza ha ascendido a 72.267 desde octubre de 2023, según dijeron las autoridades sanitarias del enclave este jueves. Un comunicado del ministerio indicó el jueves que los hospitales recibieron dos cuerpos y 17 heridos desde el miércoles, incluyendo una persona que falleció por lesiones anteriores.

Según el ministerio, al menos 691 personas han muerto y 1.876 resultaron heridas por fuego israelí desde la tregua.

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Fuertes lluvias inundan refugios en Gaza

En medio de la continua crisis humanitaria, tres palestinos resultaron heridos en Gaza el jueves, cuando fuertes lluvias inundaron las tiendas que resguardan a civiles desplazados por la ofensiva, informaron fuentes médicas.

Las fuentes indicaron que un muro cayó sobre una tienda en la calle Al-Wehda, en el centro de Ciudad de Gaza, debido a los fuertes vientos y lluvias, hiriendo a tres palestinos.