Mientras el mundo mira con preocupación la escalada en Oriente Medio tras la guerra que Israel y EE.UU. lanzaron contra Irán, la situación de los palestinos en Gaza continúa siendo devastadora. Y amenaza con empeorar ante la insistencia de Tel Aviv de, según un reporte, convertir lo que se conoce como la “línea amarilla” en Gaza en una frontera permanente, tomando control de una mayor parte del enclave.
Según informó el diario israelí Haaretz el jueves, la línea se ha convertido efectivamente en una zona de separación fija en el terreno, mientras el ejército amplía su invasión mediante la instalación de 32 puestos militares y la construcción de una barrera terrestre que se extiende unos 17 kilómetros.
El reporte añade que la línea, inicialmente presentada como una fase temporal antes de una retirada más amplia de Gaza, ha visto una consolidación progresiva en los últimos meses.
De acuerdo con Haaretz, la “línea amarilla” se ha convertido en un eje central de la ocupación militar israelí dentro del enclave, en medio de ataques continuos en sus alrededores. El diario indicó que más de 200 palestinos han muerto cerca de la línea en los últimos meses, sin proporcionar más detalles.
Límite simbólico dentro de Gaza
La “línea amarilla” es un límite simbólico dentro de Gaza al que las fuerzas israelíes se retiraron temporalmente bajo el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, separando las áreas bajo ocupación israelí de las zonas donde los palestinos pueden estar presentes.
El 17 de febrero, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Israel no se movería “ni un milímetro” de la línea hasta que Hamás estuviera desarmado.
Las fuerzas israelíes han violado diariamente el alto el fuego vigente. El total de palestinos fallecidos por la ofensiva de Israel en Gaza ha ascendido a 72.267 desde octubre de 2023, según dijeron las autoridades sanitarias del enclave este jueves. Un comunicado del ministerio indicó el jueves que los hospitales recibieron dos cuerpos y 17 heridos desde el miércoles, incluyendo una persona que falleció por lesiones anteriores.
Según el ministerio, al menos 691 personas han muerto y 1.876 resultaron heridas por fuego israelí desde la tregua.
Fuertes lluvias inundan refugios en Gaza
En medio de la continua crisis humanitaria, tres palestinos resultaron heridos en Gaza el jueves, cuando fuertes lluvias inundaron las tiendas que resguardan a civiles desplazados por la ofensiva, informaron fuentes médicas.
Las fuentes indicaron que un muro cayó sobre una tienda en la calle Al-Wehda, en el centro de Ciudad de Gaza, debido a los fuertes vientos y lluvias, hiriendo a tres palestinos.
Según fuentes locales, las lluvias inundaron cientos de tiendas y refugios, especialmente en el oeste de Ciudad de Gaza, empeorando las condiciones de miles de familias desplazadas que ya enfrentan graves carencias de recursos básicos.
Hossam Mhana, portavoz del municipio de Gaza, señaló que las inundaciones evidencian la fragilidad de los sitios de desplazamiento, que no cuentan con la capacidad de resistir condiciones climáticas adversas. Añadió que la infraestructura destruida, especialmente los sistemas de drenaje, provocó acumulación de agua en calles y filtraciones en tiendas y refugios, mientras los fuertes vientos arrancaron y dañaron muchas de ellas.
Las cuadrillas municipales trabajan sin descanso, con herramientas y recursos limitados, para mitigar el impacto de la tormenta, señaló. Advirtió sobre el deterioro de la salud y las condiciones ambientales si la tormenta continúa, particularmente por la mezcla de agua de lluvia con aguas residuales en algunas zonas.
Unos 1,9 millones de personas en Gaza, de una población total de 2,4 millones, permanecen desplazadas y viven en condiciones precarias en tiendas deterioradas después de que sus hogares fueran destruidos durante la ofensiva.
Israel intensifica ataques en Cisjordania ocupada
Los ataques israelíes continúan más allá de Gaza. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo redadas en ciudades del norte de Cisjordania ocupada, hiriendo a ocho palestinos, incluidos miembros de un equipo de ambulancia, según funcionarios palestinos.
La Media Luna Roja palestina informó que sus equipos en Tulkarem atendieron a siete personas heridas por palizas durante un ataque de colonos israelíes ilegales en la ciudad de Ramin. Dos de los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
En la ciudad de Huwara, al sur de Nablus, un palestino de 49 años recibió un disparo en el pie durante otro ataque, indicó la organización.
Los colonos israelíes ilegales, respaldados por el ejército israelí, han intensificado los ataques contra pueblos y propiedades palestinas en toda Cisjordania ocupada desde la ofensiva en Gaza de octubre de 2023. Asesinatos, incendios, robos y otros delitos, incluidos incidentes captados en cámara, han quedado prácticamente impunes.
Según cifras palestinas, al menos 1.133 palestinos han muerto en Cisjordania ocupada y unos 11.700 han resultado heridos en ataques del ejército israelí y colonos ilegales desde el 8 de octubre de 2023.