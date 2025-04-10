Bombardeos de edifcios residenciales. Ciudades arrasadas. Bloqueos de ayuda humanitaria que van en contra de todas las leyes internacionales. Y la meta de aislar completamente a Gaza. El plan del ejército israelí para lograr el desplazamiento forzado y la limpieza étnica de la población palestina ya no es un objetivo que se descifre entre líneas: es parte del discurso oficial de Tel Aviv ante los medios del mundo.

Durante una visita a las tropas desplegadas en el “Eje de Morag” — que divide las ciudades de Rafah y Jan Yunis en el sur de Gaza—, Israel Katz, ministro de defensa de Israel, declaró que el ejército está “alcanzando objetivos importantes”, entre ellos “evacuar a la población palestina, destruir infraestructuras, eliminar túneles y establecer un nuevo corredor que cortará la conexión entre Jan Yunis y Rafah”.

Los planes del ejército, según el diario israelí Haaretz, incluyen la incorporación de la ciudad de Rafah a una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera sur de Gaza que se extiende unos 75 kilómetros cuadrados. Es decir, aproximadamente una quinta parte del territorio palestino. ¿Cuál es su objetivo? Convertir Gaza en un enclave aislado, desconectado de Egipto y rodeado por territorios bajo control militar israelí.

Esto “transformaría efectivamente a Gaza en un enclave dentro del territorio controlado por Israel, aislándolo de la frontera con Egipto”, reitera Haaretz.

La estrategia de Tel Aviv replica el modelo aplicado por el ejército en el norte del enclave, extendiendo la demolición sistemática de estructuras y expandiendo corredores militares, logrando así dividir y aislar a Gaza. El paso previo al que se teme sea el golpe final del desplazamiento de las pocas personas que aún sobreviven.

Aislamiento total como estrategia

Antes del inicio de la brutal ofensiva israelí en octubre de 2023, la zona comprendida entre el Corredor Filadelfia y la ruta Morag era el hogar de unos 200.000 palestinos. Sin embargo, el diario Haaretz reporta que, tras la destrucción generalizada, el área ha quedado prácticamente desierta.

Expertos y analistas advierten que la estrategia israelí de dividir Gaza en zonas aisladas y despobladas podría derivar en un cambio estructural del enclave, fragmentando su tejido social, económico y político. La inclusión de Rafah en una zona de amortiguamiento forma parte de una campaña más amplia de reconfiguración territorial, de acuerdo al periódico israelí.

La ampliación del corredor Morag, mediante la demolición sistemática de edificaciones, y la desconexión total con la frontera egipcia, buscan consolidar un nuevo esquema de control total sobre Gaza. “En ciertos aspectos, parece que el ejército busca replicar en el sur los métodos empleados en el norte del enclave”, apuntó el periódico Haaretz.

A pesar de las crecientes denuncias y el aislamiento internacional, el Gobierno de Israel ha dejado claro que no detendrá su ofensiva. La prioridad declarada es la erradicación total del movimiento Hamás, incluso si eso implica la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de dos millones de personas.

Sitio ante la indiferencia global

La situación en Gaza continúa deteriorándose día a día, con hospitales colapsados, familias viviendo entre ruinas, y niños huérfanos enfrentando hambre y sed. Mientras tanto, las fuerzas israelíes avanzan en el rediseño geográfico del enclave y en su campaña de desplazamiento masivo.

Con la mayoría de los cruces cerrados y la ayuda internacional bloqueada, Gaza se ha convertido en una prisión al aire libre, donde las víctimas se cuentan por decenas de miles y el futuro de su población pende de un hilo.

Detrás del plan de expulsión masiva

La ofensiva israelí se intensificó nuevamente el 18 de marzo, tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Tel Aviv y Hamás, que entró en vigor en enero pasado. Desde entonces, al menos 1.500 personas han sido asesinadas y más de 3.700 han resultado heridas, según el Ministerio de Salud palestino. Esta nueva escalada se produce en paralelo a los avances de Israel para hacer realidad del plan propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que contempla la expulsión masiva de palestinos del enclave.

La semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró su compromiso con la intensificación de los ataques sobre Gaza, afirmando que su gobierno trabaja para aplicar el mencionado plan, a pesar de una creciente presión internacional por las consecuencias humanitarias de su ofensiva militar.

Desde octubre de 2023, casi de 50.900 palestinos —en su mayoría mujeres y niños— han sido asesinados durante los bombardeos y operaciones terrestres del ejército israelí. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud incluyen además decenas de miles de heridos, muchos de ellos con lesiones graves y amputaciones.