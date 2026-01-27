En un encuentro lejos del foco público, el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se reunió en privado con 15 intelectuales y figuras influyentes de la comunidad kurda en la ciudad de Ayn Al-Arab, también conocida como Kobane, en el norte del país, la semana pasada, según reportó este lunes el medio Middle East Eye. La noticia sobre la reunión llega en medio de los recientes y reiterados ataques que el grupo terrorista YPG ha mantenido en esa misma región, violando múltiples veces el intento de alto el fuego con Damasco .

De acuerdo a las fuentes que hablaron con la publicación, el encuentro formó parte de la visita no anunciada de Al-Sharaa a la presa de Tabqah, en la provincia de Raqqa, cuyo control recuperó el ejército sirio tras expulsar a miembros del YPG el domingo 18 de enero. Entre los asistentes, indicó el reporte, había representantes de distintas corrientes del espectro político kurdo, incluidos algunos cercanos a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS, por sus siglas en inglés) –un ala del YPG– y otros que se oponen a esta organización.

Al-Sharaa subrayó en el encuentro, según añadieron las fuentes, la necesidad de implementar plenamente su decreto en el que reconoce los derechos civiles, culturales y lingüísticos de los kurdos sirios, además de abordar problemas civiles y legales de larga data. En esa línea, el reporte apuntó a que el mandatario expresó su disposición a colaborar con todos los kurdos y aseguró en reiteradas ocasiones que sus derechos estarían protegidos por el nuevo Estado sirio.

Sin embargo, el mandatario también criticó abiertamente a los líderes de las SDF (YPG), de acuerdo a la publicación. “No les importan los derechos de los kurdos. Lo único que quieren es un pedazo de tierra para controlar y desde donde luchar”, afirmó Al-Sharaa, según relataron las fuentes. “No permitiré que esto suceda. Queremos detener los combates y unificar Siria”, añadió.

El alto el fuego en Siria y el apoyo de Estados Unidos

La visita de Al-Sharaa en el norte de Siria ocurrió en un momento clave para el país, pues el domingo 18 de enero, previo a su viaje, el presidente había anunciado un acuerdo integral de alto el fuego con el YPG y las SDF. Bajo este pacto, Damasco podría recuperar el control de regiones clave en el noreste del país. De hecho, el acuerdo se logró tras la operación del ejército sirio contra el grupo terrorista y remanentes del régimen de Bashar Al-Assad, derrocado en diciembre de 2024.

Según los términos publicados por la agencia estatal de noticias SANA, el acuerdo establece un alto el fuego inmediato y a nivel nacional en todos los frentes y puntos de contacto entre las fuerzas del gobierno sirio y el YPG. Además, incluye la retirada de todos los terroristas afiliados al YPG a zonas al este del río Éufrates , como medida de preparación para el redespliegue de las tropas del gobierno que permitirán reafirmar el control sobre el territorio.

Ahora bien, esa misma semana en que se produjo la reunión reportada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó su respaldo a Al-Sharaa al señalar que está trabajando muy duro. “Está trabajando muy, muy duro. Es un tipo fuerte, un tipo duro", declaró. Y, ante una pregunta sobre las SDF, que fueron aliadas de Washington en su lucha contra Daesh, respondió que sus miembros habían recibido pagos para luchar en Siria. Se “les pagó una enorme cantidad de dinero, petróleo. "Lo hacían por sí mismos. Más que por nosotros", añadió.

En las últimas semanas las fuerzas del gobierno sirio avanzaron sobre posiciones previamente controladas por el YPG y tomaron ciudades como Alepo, Raqqa y Deir Ezzor, además de infraestructuras estratégicas que incluyen campos petrolíferos, presas, tierras agrícolas y centros de detención de combatientes de Daesh, también conocido como ISIS.

La violencia en el norte de Siria continúa a pesar del alto el fuego

Ahora bien, a pesar del acuerdo de tregua alcanzado entre el Gobierno sirio y el grupo terrorista YPG, y que fue prorrogado por 15 días el pasado fin de semana, la violencia no ha abandonado el norte del país.

El Ministerio de Defensa de Siria informó el lunes que el ejército derribó drones lanzados por el YPG que intentaban atacar viviendas civiles en las cercanías de la ciudad de Ayn al-Arab, en el norte de la provincia de Alepo.

La agencia estatal siria SANA citó al Departamento de Medios y Comunicaciones del ministerio, que afirmó que “las fuerzas del ejército lograron derribar varios drones suicidas y de reconocimiento” pertenecientes al YPG. Según el comunicado, los drones fueron utilizados en un intento de “atacar carreteras y viviendas de residentes en las inmediaciones de Ayn al-Arab”.

En paralelo, al menos una persona murió y varias resultaron heridas el lunes en un ataque con artillería de YPG en la provincia de Hasakah, de acuerdo con medios sirios.