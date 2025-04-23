Türkiye celebra el Día de la Soberanía Nacional y del Niño, conmemorando el aniversario número 105 de la inauguración de la Gran Asamblea Nacional en 1920, un hito clave en la historia moderna del país.

La jornada, que también destaca la importancia de los niños como el futuro de la nación, fue celebrada con ceremonias oficiales, eventos culturales y alegres reuniones públicas en todo el país.

Esta festividad nacional, única en el mundo por combinar la democracia parlamentaria con los derechos de los niños, es una de las celebraciones más emotivas en Türkiye. Las escuelas organizaron programas especiales con canciones, danzas y recitales de poesía, mientras que los niños asumieron simbólicamente cargos en el Parlamento y distintos ministerios, en una tradición de larga data que promueve la educación cívica y la participación ciudadana.