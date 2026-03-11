El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la postura de Ankara respecto a Irán es “clara”, y añadió que Türkiye siempre está del lado de la paz, no de la guerra.

Al referirse a los esfuerzos del país para lograr un alto el fuego en Irán, Erdogan dijo el miércoles que Ankara está realizando “intensos esfuerzos para que las armas callen, se alcance un alto el fuego y se reanuden las conversaciones”.

“Estamos tratando de apagar el fuego antes de que las llamas crezcan más, antes de que el anillo de fuego se expanda aún más y antes de que más vidas se vean afectadas y se derrame más sangre”, enfatizó.

Al criticar las acciones de la administración israelí, Erdogan afirmó: “Incluso los israelíes, que pasan las noches en refugios, dicen ahora que (el primer ministro Benjamín) Netanyahu es su mayor desastre desde el Holocausto”.