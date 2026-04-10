Perú se dirige a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente, en unas votaciones que condensan años de inestabilidad política y polarización, con la expectativa de encaminar su futuro institucional tras ver pasar a ocho mandatarios en apenas una década. A eso se suma la cifra récord de 35 candidatos para esta contienda, lo que la convierte en la más fragmentada de la historia reciente del país. Y, también, el regreso del Senado.

Ahora bien, el presidente actual de Perú no fue elegido por voto popular, sino designado por el Congreso. Se trata de José María Balcázar, legislador y exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, quien fue nombrado a mediados de febrero para encabezar el Ejecutivo durante los pocos que quedan hasta la asunción del ganador de las elecciones, en julio.

Balcázar sucedió al exmandatario José Jerí, removido del cargo tras un escándalo por reuniones no declaradas con un empresario chino. Jerí, a su vez, había llegado a la presidencia por designación del Congreso en octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”.

Y la historia se repite. Boluarte se convirtió en mandataria del país no tras una elección sino porque era la vicepresidenta de Pedro Castillo, ganador de las elecciones de 2021 y destituido un año después por el Congreso tras su intento de disolver el Parlamento.

Esta sucesión de presidentes designados y períodos de gobierno tan cortos refleja la profunda complejidad política que atraviesa el país.

La campaña electoral ha quedado dominada por un tema central: la inseguridad. El aumento de la criminalidad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos de cara a los comicios de este domingo y los aspirantes apuntaron a ese tema. Los homicidios se han duplicado y los casos de extorsión se han multiplicado por cinco en esta década, según datos oficiales, lo que ha provocado protestas frecuentes en distintas regiones del país.

Así, este domingo 12 de abril, más de 27 millones de personas estarán habilitadas para votar –alrededor de 1,2 millones lo harán desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos y Argentina– por los candidatos a la Presidencia y, además, para conformar a los miembros del Senado.

35 candidatos: ¿cuáles son los favoritos?

Entre los políticos más conocidos en esta contienda está la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del expresidente Alberto Fujimori (1990–2000), quien vuelve a competir por la presidencia en su cuarto intento.

También figura el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular. De perfil conservador, se declara admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Destaca además el comediante Carlos Álvarez, del partido País Para Todos. Conocido por su trayectoria en televisión durante tres décadas. Con su frase “Yo soy de izquierda, de derecha y de centro", ha construido su candidatura como una alternativa a la política tradicional, más allá de las divisiones tradicionales.