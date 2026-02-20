Cuando las personas hablan de la “ocupación” israelí sobre tierras palestinas en términos legales, se refieren a dos territorios no adyacentes: Gaza y Cisjordania ocupada, esta última abarcando Jerusalén Este ocupada. En su punto más cercano, aún las separan 50 kilómetros de distancia.
Y aunque el mundo ha fijado su atención en Gaza por la ofensiva genocida que Israel lanzó hace más de dos años, el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha transformado desde su extrema derecha la realidad sobre el terreno en Cisjordania ocupada. A tal punto que sus políticas socavan la viabilidad de un futuro Estado palestino.
Más de 1.000 palestinos han sido asesinados y otras decenas de miles fueron desplazados en Cisjordania ocupada, por cuenta de la oleada de violencia que perpetran colonos ilegales israelíes con el respaldo de las fuerzas militares. Apoyo que les ha permitido quemar aldeas palestinas, destruir propiedades y robar ganado.
Y la situación alcanzó un nuevo punto de inflexión el domingo, cuando el plan de Israel para borrar Palestina culminó en lo que críticos han calificado como un “megadespojo de tierras” que equivale a una “anexión de facto”.
El Gobierno de Israel le dio luz verde a una propuesta para registrar amplias tierras palestinas en Cisjordania ocupada como "propiedad estatal", abandonando incluso la pretensión de que se toma en serio la solución de dos Estados. Así, este plan expulsará efectivamente a decenas de miles de palestinos de sus hogares, y permitirá a los colonos ilegales israelíes apropiarse de viviendas y tierras agrícolas palestinas.
No se puede olvidar que los asentamientos judíos construidos en tierras palestinas ocupadas son considerados ilegales a nivel internacional. No obstante, sucesivas administraciones israelíes han tomado medidas para consolidarlos como una realidad permanente sobre el terreno, y los intentos más descarados han tenido lugar en los últimos dos años.
Jóvenes colonos ilegales se convierten en ciudadanos honorables
A lo largo de los años, la presencia de Israel en Cisjordania ocupada se ha expandido no solo a través de asentamientos ilegales, sino también mediante el establecimiento de “puestos de avanzada” que están prohibidos incluso bajo la legislación israelí.
Un puesto de avanzada es un asentamiento construido sin aprobación gubernamental formal, y en violación de las normativas de planificación y construcción.
Frecuentemente habitados por ramas juveniles de grupos extremistas —algunos reclutados mediante iniciativas con financiamiento estatal para jóvenes “en riesgo”— estos puestos de avanzada se han convertido en focos recurrentes de violencia.
De hecho, han sido vinculados repetidamente a la quema de hogares y de tierras agrícolas palestinas, así como a ataques a pastores, al arranque de olivos y a actos de vandalismo contra mezquitas y vehículos.
Pese a ello, las autoridades israelíes a menudo han hecho la vista gorda, llegando en ocasiones a recompensar esa violencia con medidas de legitimación. A finales de 2025, el gobierno legalizó retroactivamente 19 de estos puestos de avanzada construidos sin autorización.
La tendencia continuó en enero, cuando se emitieron permisos para otros cinco puestos. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, también de extrema derecha, afirmó que la medida debilitaría la viabilidad de un futuro Estado palestino.
Expansión de asentamientos
Hoy en día, cerca de 750.000 colonos israelíes viven en alrededor de 160 asentamientos ilegales, lo que corresponde al 10% de la población judía en Israel. Todos estos asentamientos están construidos en tierras que pertenecen a los palestinos.
Según el derecho internacional, Cisjordania es un territorio ocupado cuyas tierras no pueden ser reclamadas ni alteradas de forma permanente.
Esto fue ratificado por la Corte Internacional de Justicia, que en julio de 2024 dictaminó que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
Sin embargo, al igual que el derecho internacional no logró detener la devastación de Gaza, ha parecido ser históricamente incapaz de frenar la reconfiguración del mapa de Cisjordania ocupada por parte de Israel.
Décadas de expansión coordinada
Desde 1967, los sucesivos gobiernos israelíes, a lo largo de todo el espectro político, han promovido los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, a pesar de suspensiones periódicas bajo presión estadounidense.
Ya en la década de 1970, el movimiento extremista Gush Emunim, que consideraba el asentamiento en las llamadas tierras bíblicas de “Judea y Samaria” como un imperativo teológico y nacionalista, comenzó a establecer puestos de avanzada en todo el territorio.
Sin embargo, al mismo tiempo, el estado israelí llevaba adelante su propia estrategia de expansión coordinada. El Plan Drobles, elaborado en 1978 por la División de Asentamientos de la Organización Sionista Mundial, trazó un plan para ubicar asentamientos no solo alrededor de los centros de población palestinos, sino también entre ellos, fragmentando la continuidad territorial.
En el momento en que se firmaron los Acuerdos de Oslo en 1993, aproximadamente 250.000 colonos israelíes vivían en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas, según el grupo israelí de control Peace Now. Actualmente, esa cifra asciende a aproximadamente 737.000: casi se triplicó en tres décadas.
Además, se espera que las últimas medidas israelíes destinadas a apoderarse de tierras palestinas permitan demoliciones e incautaciones de propiedades incluso en zonas administradas civil y militarmente por la Autoridad Palestina.
¿Cómo está dividida Cisjordania ocupada?
La actual estructura administrativa de Cisjordania ocupada deriva en gran medida de los Acuerdos de Oslo de 1993, que dividieron el territorio en las Zonas A, B y C.
En primer lugar, la Zona A —que comprende aproximadamente el 18% del territorio— incluye las principales ciudades palestinas y quedó bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Palestina.
Luego, la Zona B –que representa alrededor del 22%-23%– quedó bajo administración civil palestina, aunque con control de seguridad israelí.
Por último, la Zona C –que abarca cerca del 60% de Cisjordania ocupada– permanece bajo control israelí total, y contiene la mayor parte de las reservas de tierra destinadas al futuro crecimiento urbano, la agricultura y el pastoreo palestinos, según las Naciones Unidas.