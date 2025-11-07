El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, anunció este jueves la candidatura formal del país para albergar la cumbre climática COP31 en 2026, expresando la firme determinación de Ankara para reforzar la agenda climática global, y servir de puente entre el Sur y el Norte Global en la lucha contra el cambio climático.

“Türkiye ha manifestado su candidatura para albergar la COP31, demostrando así su compromiso con el fortalecimiento de la agenda climática global”, afirmó Yilmaz durante su intervención en la sesión inaugural de la Cumbre de Líderes de la COP30, que se realiza en Belém, Brasil.

Y añadió: “Estamos preparados para desempeñar un papel de enlace entre el Norte y el Sur en la lucha contra el cambio climático y continuaremos nuestra cooperación con todas las partes para construir un mundo más justo, resiliente y verde”.

En ese sentido, sostuvo que el mundo atraviesa un período marcado por crecientes tensiones geopolíticas, incertidumbre económica, intensificación de los impactos climáticos, persistentes desigualdades globales y una disminución en la ayuda al desarrollo y la financiación climática.

Por eso, subrayó la urgencia de resolver las crisis humanitarias, en particular la situación en Gaza, como un elemento esencial para fortalecer la justicia global y el desarrollo sostenible. “El cambio climático ya no es solo un problema ambiental, sino un complejo desafío global que amenaza los avances logrados en los objetivos de desarrollo sostenible. Superar este problema mundial depende de una sólida cooperación internacional”, afirmó.

También señaló que la “Hoja de Ruta Bakú-Belém” y la oportuna implementación del acuerdo financiero de la COP29 son fundamentales para alinear las estrategias nacionales de energía y desarrollo con los objetivos climáticos.