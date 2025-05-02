"Estamos destruyendo los cuerpos y las mentes de los niños de Gaza. Estamos matando de hambre a los niños de Gaza. Somos cómplices." Así lo afirmó Michael Ryan, subdirector general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al describir la desgarradora situación que vive el enclave palestino. A su vez, la crisis humanitaria continúa empeorando mientras la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, insta a Israel a levantar el cerco y permitir el ingreso de ayuda vital, para evitar una catástrofe de proporciones apocalípticas.

En esta línea el director del organismo urgió a la acción inmediata de la comunidad global: “Como médico, estoy indignado. Esto es una abominación”.

Paralelamente, las Naciones Unidas renovaron su exigencia a Israel de permitir el ingreso de asistencia humanitaria, describiendo el bloqueo como un "castigo colectivo" impuesto a una población ya devastada por el conflicto.

"El derecho internacional es claro: como potencia ocupante, Israel debe permitir el ingreso de ayuda humanitaria. La asistencia, y las vidas civiles que salva, nunca deben ser moneda de cambio," expresó Tom Fletcher, jefe de ayuda humanitaria de la ONU, en un comunicado emitido este jueves.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene cerrados todos los cruces hacia Gaza, bloqueando el ingreso de suministros esenciales como alimentos, medicinas y combustible. Esta medida persiste a pesar de los informes que alertan sobre niveles críticos de hambruna en diversas zonas del enclave palestino.

Fletcher subrayó que el bloqueo de la ayuda "condena a los civiles al hambre, los priva de apoyo médico básico, los despoja de dignidad y esperanza", agregando: "Bloquear la ayuda mata." Además, recordó que el movimiento humanitario opera bajo principios de independencia, imparcialidad y neutralidad, y que todos los civiles, sin excepción, tienen derecho a ser protegidos.

El funcionario de la ONU alertó que las condiciones impuestas por Israel "ni siquiera cumplen con los estándares mínimos para una asistencia humanitaria basada en principios." Las restricciones más recientes, propuestas por Tel Aviv, impiden que las agencias internacionales actúen con eficacia sobre el terreno.

Fletcher instó a Israel a "levantar este brutal bloqueo" y permitir que los trabajadores humanitarios cumplan con su misión. “Para los civiles que siguen desprotegidos, ninguna disculpa será suficiente. Lamento sinceramente que no hayamos logrado movilizar a la comunidad internacional para evitar esta injusticia,” concluyó.