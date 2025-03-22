Como parte del endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la revocación del estatus legal de aproximadamente 532.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estas personas residían en el país bajo el patrocinio de un programa de permiso humanitario conocido como CHNV.

Esta medida, firmada por la jefa del DHS, Kristi Noem, expone a los beneficiarios a una posible deportación a partir del 24 de abril, fecha en la que expirará su protección legal.

El programa CHNV fue implementado en octubre de 2022 durante la administración del expresidente Joe Biden, permitiendo la entrada de hasta 30.000 personas mensualmente desde los cuatro países, siempre que contaran con patrocinadores financieros.

A cambio, EE.UU. logró acuerdos con México para recibir deportados de esas mismas nacionalidades. La medida fue parte de una estrategia para fomentar vías legales de ingreso y reducir los cruces fronterizos irregulares.

Trump ha calificado el patrocinio humanitario del programa como un “abuso generalizado” y ha prometido, tanto en campaña como en funciones, eliminar los mecanismos que permiten la permanencia temporal de migrantes.

Aunque esta herramienta legal ha sido usada durante décadas para admitir a personas afectadas por conflictos o crisis humanitarias, el DHS reiteró que “el parole es inherentemente temporal y no constituye una base válida para obtener un estatus migratorio”.

Además de interrumpir nuevos ingresos bajo el CHNV, la administración Trump también detuvo el procesamiento de solicitudes de asilo, visas o alternativas legales que podrían haber permitido a los migrantes extender su estancia en EE.UU. Quienes decidan permanecer tras la fecha, enfrentan riesgo de deportación si son detectados por las autoridades migratorias.