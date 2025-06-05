TÜRKİYE
1 min de lectura
Erdogan mantiene llamadas por Eid al-Adha con los líderes de Armenia, Indonesia y Malasia
Erdogan abordó los temas de paz regional, los lazos bilaterales y la cooperación con los líderes Pashinyan, Subianto e Ibrahim.
Erdogan mantiene llamadas por Eid al-Adha con los líderes de Armenia, Indonesia y Malasia
El presidente Erdogan ha enfatizado la importancia de una normalización integral en el Cáucaso Sur. (Foto: AA) / AA / AA
5 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo una serie de llamadas telefónicas con los líderes de Armenia, Indonesia y Malasia con motivo del Eid al-Adha, en las que abordó relaciones bilaterales, así como desarrollos regionales y globales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

En una llamada iniciada por el primer ministro armenio Nikol Pashinyan el jueves, ambos líderes intercambiaron saludos festivos y revisaron el diálogo en curso entre Türkiye y Armenia.

Erdogan subrayó la importancia de una normalización integral en el Cáucaso Sur y de negociaciones pacíficas entre Armenia y Azerbaiyán, expresando su satisfacción con los contactos continuos entre Ankara y Ereván.

Ese mismo día, el presidente turco también conversó por separado con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

Durante ambas llamadas, destacó los fuertes y crecientes lazos entre Türkiye y las dos naciones del sudeste asiático, especialmente en áreas como energía, salud, educación y la industria de defensa.

RECOMENDADOS

Reafirmando el compromiso de Türkiye de profundizar la cooperación con Indonesia y Malasia, Erdogan extendió sus saludos por Eid al-Adha y subrayó la importancia de la solidaridad entre las naciones musulmanas ante los desafíos globales.

RelacionadoTRT Global - El presidente de Türkiye celebra el Eid al-Adha con un mensaje de solidaridad hacia Gaza


FUENTE:TRT World
Explora
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación