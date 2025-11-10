Pese a los vientos que soplan en contra de la lucha climática, miles de diplomáticos y expertos se han reunido en Belém, Brasil, para dar inicio a la conferencia de la ONU sobre cambio climático, más conocida como COP30. Su tarea no podría ser más clara: convertir las promesas en acción y acordar planes más estrictos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estos grandes objetivos enfrentan desafíos también enormes en un contexto de creciente negacionismo, resistencia para financiar proyectos y con una larga lista de tareas pendientes.

La conferencia, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el viernes 21, cuenta con la participación de unos 170 países. Elegir Belém, en medio de la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, subraya la importancia del encuentro: la región amazónica es un sumidero vital de carbono y un frente clave en la lucha contra la deforestación y el cambio climático.

Los científicos advierten que, sin acción urgente, las temperaturas globales podrían subir entre 2,3°C y 2,8°C para fines de siglo, dejando vastas regiones inhabitables por inundaciones, calor extremo y colapso de ecosistemas. Para mantener el aumento por debajo de 1,5°C, las emisiones globales deben caer 60% para 2030. Los compromisos actuales solo lograrían una reducción del 10%: allí es donde el resultado de esta conferencia se vuelve fundamental.





“Implementar, implementar, implementar”





Brasil ha presentado este encuentro como la “COP de la implementación”: el momento de poner en práctica los compromisos asumidos desde la firma del Acuerdo de París hace 10 años. Pero todo depende de que los líderes superen sus diferencias y cumplan con sus compromisos, incluida la financiación.

En el centro de las conversaciones estará el Informe Baku-Belém que sigue siendo un tema pendiente desde la COP29 en Azerbaiyán, en noviembre del año pasado. La discusión en ese entonces no dió frutos para avanzar en el plan.

Por eso, ahora, la reunión busca un cambio de ritmo. Los delegados revisarán los planes nacionales de clima, presionarán por 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática, adoptarán nuevas medidas de adaptación y avanzarán hacia una “transición justa” hacia economías más limpias.

Hablando en la Cumbre de Líderes que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, el secretario general de la ONU, António Guterres, fue directo: “Ya no es momento de negociaciones. Es momento de implementar, implementar e implementar”





Prioridades





En este sentido, Brasil, como país anfitrión, busca enderezar el rumbo y mantener vivo uno de los pilares del Acuerdo de París. Su postura es firme: “La COP30 puede marcar el momento en que la humanidad vuelve a empezar, restaurando nuestra alianza con el planeta y entre generaciones”, indicó el presidente de esta edición de la conferencia, André Correa.

El Informe Baku-Belém, preparado por las presidencias de la COP29 y COP30, establece cinco prioridades para movilizar recursos y traza una hoja de ruta para pasar de 300.000 millones de dólares comprometidos actualmente a 1,3 billones. Entre las medidas propuestas se incluyen reforzar seis fondos climáticos multilaterales, fortalecer la cooperación sobre impuestos a actividades contaminantes y convertir deuda soberana en inversión climática, lo que podría liberar hasta 100.000 millones de dólares para países en desarrollo. También se propone gravar la moda de lujo, la tecnología y los productos militares.