Thomas Barrack, el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beirut a principios de este mes con un mensaje categórico para el liderazgo político libanés: desarmar por completo a Hezbollah a cambio de la retirada de las tropas israelíes del sur del país.

Barrack, embajador en Türkiye y enviado especial para Siria, afirmó que la respuesta del presidente libanés, Joseph Aoun, fue tan positiva que lo dejó “increíblemente satisfecho”.

El gobierno libanés entregó a Barrack una respuesta de siete páginas, y el diplomático afirmó que tanto los gobiernos de EE.UU. como de Líbano están comprometidos a “lograr una solución”.

Agobiado por una crisis económica que ya dura seis años, el actual gobierno libanés es el primero en la historia del país en mostrar una intención genuina de desarmar a Hezbollaj, el grupo respaldado por Irán que actúa simultáneamente como partido político y milicia no estatal.

Este posible paso podría allanar el camino para recibir ayuda estadounidense e inversiones extranjeras en una nación de 5,7 millones de habitantes sumida en una crisis profunda.

Con respaldo de Arabia Saudita, la propuesta estadounidense exige el desarme total de Hezbollah “en un plazo de cuatro meses”.

Hezbollah se niega a desarmarse mientras las fuerzas israelíes permanezcan en el sur del Líbano y continúen los ataques. Su líder, Naim Qassem, declaró en Beirut el 6 de julio: “No se nos puede pedir que bajemos la guardia o entreguemos las armas mientras [la] agresión israelí continúa”.

La influencia política de Hezbollah, aunque disminuida desde octubre de 2023, sigue siendo un obstáculo importante para su desarme, según Tuba Yildiz, académica y analista del Oriente Medio.

“Como el poder político y militar de Hezbollah están profundamente entrelazados, el grupo intenta ganar todo el tiempo posible para preservar su legitimidad y evitar el desarme”, declaró a TRT World.

Para el gobierno libanés, la prioridad en este tema sigue siendo la retirada total de Israel del territorio libanés, añadió.

Hezbollah también señala el aumento de tensiones en la frontera con Siria como otro factor de preocupación para su seguridad.

“Mientras Israel no se retire del Líbano, el tema del desarme entre el gobierno y Hezbollah seguirá sin resolverse”, afirma Yildiz.

El gobierno libanés no permitirá que Israel se presente como el único vencedor en esta disputa, sobre todo porque el ejército libanés sigue siendo “muy débil”, advierte la experta.

No está claro si la visita de Barrack y la respuesta del Estado libanés tuvieron algún efecto en la reunión entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el 7 de julio en Washington.

Los orígenes de Hezbollah

Hezbollah fue fundado en 1982 durante la guerra civil libanesa como un movimiento de resistencia respaldado por Irán contra la ocupación israelí del sur del Líbano. Con el tiempo, amplió su rol al apoyar la causa palestina, brindar apoyo militar a Hamás y consolidar un poder político y militar considerable dentro de la comunidad chiita.

Aunque Estados Unidos lo califica como organización terrorista, Hezbollah está profundamente integrado en el sistema político libanés. En alianza con el Movimiento Amal, controla gran parte de los 27 escaños chiitas en el Parlamento libanés (de un total de 128), con el respaldo de figuras influyentes como Nabih Berri, presidente del Parlamento.

El sistema político libanés funciona bajo un modelo de reparto confesional, garantizando representación proporcional a las principales comunidades religiosas del país: sunnitas, chiitas y cristianos.

El alto el fuego que nunca fue

Analistas sitúan la propuesta estadounidense en el contexto del frágil alto el fuego firmado en noviembre de 2024, tras una devastadora guerra entre Israel y Hezbollah que estalló en septiembre del mismo año.

El conflicto comenzó cuando Hezbollah lanzó ataques “en solidaridad” con Hamás, lo que desató una guerra que dejó más de 4.000 muertos y casi 1,4 millones de desplazados en Líbano, según el Ministerio de Salud libanés.

Pese al alto el fuego, Israel ha continuado con bombardeos aéreos e incursiones terrestres en el sur del Líbano, alegando que solo ataca infraestructura militar de Hezbollah.

Yildiz destaca que el ejército libanés, debilitado por años de crisis económica, no tiene capacidad para hacer cumplir el desarme de Hezbollah por sí solo. El gobierno teme que ceder ante Israel implique una derrota unilateral en este pulso geopolítico.

Ryan Bohl, analista senior de Oriente Medio en RANE Network, ofrece una visión complementaria. Asegura a TRT World que el deseo del gobierno libanés de ver desarmado a Hezbollah es “genuino”, ya que el grupo ha sido una fuente constante de inestabilidad durante décadas.