Ecuador denunció este martes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) intentó ingresar a la fuerza a su consulado en la ciudad de Minneapolis, en medio de las fuertes tensiones e incidentes que se viven en Minnesota por despliegue de esta fuerza bajo órdenes del Gobierno del presidente Donald Trump.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la cónsul en Minneapolis reportó cerca de las 11 a.m., hora local, que un agente de ICE trató de entrar a las instalaciones de la misión diplomática. “De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento” dentro de las instalaciones.

Producto de este incidente, continuó la declaración, se presentó “inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares” ecuatorianas en territorio de EE.UU.