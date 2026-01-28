Ecuador denunció este martes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) intentó ingresar a la fuerza a su consulado en la ciudad de Minneapolis, en medio de las fuertes tensiones e incidentes que se viven en Minnesota por despliegue de esta fuerza bajo órdenes del Gobierno del presidente Donald Trump.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la cónsul en Minneapolis reportó cerca de las 11 a.m., hora local, que un agente de ICE trató de entrar a las instalaciones de la misión diplomática. “De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento” dentro de las instalaciones.
Producto de este incidente, continuó la declaración, se presentó “inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares” ecuatorianas en territorio de EE.UU.
Imágenes que circulan en redes sociales parecen mostrar a un hombre con el rostro cubierto intentando ingresar a las instalaciones diplomáticas, mientras un funcionario le advierte que no está autorizado a hacerlo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador exigió que “actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares de Ecuador en Estados Unidos”.
Minneapolis se ha convertido en un foco de tensión nacional por las políticas migratorias de Trump. El malestar social se intensificó tras la muerte de dos estadounidenses por disparos de agentes migratorios este mes.
Horas antes este martes, Trump afirmó que iba a “desescalar un poco” tras los dos tiroteos mortales. Las protestas en Minneapolis también se avivaron por imágenes que se volvieron virales la semana pasada, en las que se ve a un niño ecuatoriano de cinco años, visiblemente asustado, siendo escoltado por un agente migratorio que lo llevaba tomado de su mochila de Spiderman.