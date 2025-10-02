“¡Un acto terrorista!” Así fue como Türkiye calificó la interceptación de la Flotilla Global Sumud, compuesta por decenas de barcos cargados con ayuda humanitaria, por parte de fuerzas israelíes en aguas internacionales. El Ministerio de Exteriores denunció que el ataque puso en riesgo a civiles y que entre los detenidos se encontraban 24 ciudadanos turcos.

“Este ataque, dirigido contra civiles que actuaban pacíficamente sin recurrir a la violencia, demuestra que las políticas fascistas y militaristas del gobierno genocida de Netanyahu, que ha condenado a Gaza a la hambruna, no se limitan a los palestinos, sino que también apuntan a todos los que luchan contra la opresión impuesta por Israel”, señaló el Ministerio en un comunicado difundido este miércoles.

El Ministerio describió el asalto como “ilegal” y reiteró que estas acciones forman parte de una política de agresión sistemática contra quienes buscan apoyar al enclave sitiado.

Medidas de Türkiye para proteger a sus ciudadanos





Tras la detención de los 24 ciudadanos turcos, la oficina del fiscal público en jefe de Estambul abrió una investigación basada en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y el Código Penal turco, con cargos que incluyen privación de libertad, secuestro de medios de transporte, robo agravado, daños a la propiedad y tortura.

“Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la liberación inmediata de nuestros ciudadanos y de los demás pasajeros detenidos por las fuerzas israelíes”, añadió el Ministerio.